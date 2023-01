"Ipocrisia fatta persona": il web massacra Conte per la vacanza di lusso

Maestro in acrobazie, di riposizionamenti e secondo il popolo del web anche di ipocrisia. Giuseppe Conte lo abbiamo conosciuto con il passare del tempo e la coerenza non è certo il suo attributo migliore. Il leader del Movimento 5 Stelle ha dimostrato di saper cambiare idea a seconda dei trend e delle necessità dal punto di vista elettorale, basti pensare all'invio delle armi all'Ucraina. Ora l'autoproclamato avvocato del popolo è finito nella bufera per un altro motivo: le vacanze extra-lusso in quel di Cortina d'Ampezzo.

"Conte è l'ipocrisia fatta persona"

Il leader grillino è stato pizzicato insieme alla compagna Olivia Paladino al Grand Hotel Savoia, cinque stelle (no, il suo partito non c'entra nulla in questo caso). Le fotografie pubblicate da Dagospia sono diventate virali nel giro di poche ore e Conte è stato travolto dalle critiche. Predica bene ma razzola male, il j'accuse principale. Prima mira a diventare il paladino dei poveri attaccando il governo: "Nel 2023 non cediamo alla rassegnazione a chi ci vuole uno contro l'altro, a chi vuole dividerci. Non perdiamo mai la solidarietà, restiamo uniti [...] Non sempre si riesce a sbarcare il lunario e questa non può essere una colpa, non sono fannulloni o divanisti. Una narrazione tossica di chi vuole convincere i cittadini che il nemico da combattere è chi è in difficoltà economica, così smantellano il reddito di cittadinanza con una manovra ingiusta mentre studi autorevoli annunciano 700mila nuovi poveri nel nuovo anno" . Poi i brindisi in un albergo extra-lusso che poche persone possono permettersi. Sicuramente non la fascia di popolazione che lui crede di poter rappresentare.