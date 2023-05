"Non tutti sono adatti...". La frecciatina di Fazio dopo l'addio alla Rai

"Non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni". Più veloce di Speedy Gonzales, Fabio Fazio ha già fatto partire le frecciatine. A poche ore dall'annuncio del suo addio alla Rai, il conduttore ligure ha iniziato a lanciare messaggi affilati a commento di quella sua scelta così dirompente (ma al contempo ventilata da mesi). "È andata così", aveva chiosato lui a caldo, proprio nelle ore in cui Discovery annunciava il nuovo acquisto. Poi, in serata, il commento sulla vicenda affidato ai microfoni del Tg3. Intervenuto nel corso del notiziario per anticipare i propri ospiti della serata, il presentatore ha infatti toccato la notizia televisiva del giorno iniziando a togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

"Il mio lavoro continuerà altrove, d'altronde non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni. Me ne sono reso conto e quindi continuo a fare serenamente il mio lavoro altrove che è quello, che ho sempre fatto in questi 40 anni", ha affermato Fazio. E subito quel suo riferimento ai protagonisti non adatti è rimbalzato sui social, interpretato dagli utenti come una sottile allusione alla propria idiosincrasia per la nuova governance Rai. Poi il conduttore ha proseguito: "Non posso che esprimere anche in questa occasione gratitudine nei confronti di tutte le persone con cui ho lavorato per tutta la vita in Rai, ne conserverò solo un ricordo meraviglioso".

Per dovere di cronaca, tuttavia, va precisato che i rapporti tra Fazio e l'azienda non sono sempre stati così idilliaci. Già in passato il conduttore aveva paventato il proprio addio in occasione dei rinnovi contrattuali. E più recentemente si era sfogato così: "Forse non sono vissuto come un professionista della tv ma come un avversario politico". Al contempo non erano mancate lamentele contro Matteo Salvini, accusato dal presentatore di attaccarlo costantemente. Ora il passaggio a Discovery ha aperto nuovi scenari, in attesa di quali Fazio dovrà comunque portare a termine l'attuale stagione tv.

"Andiamo avanti tranquilli", ha affermato il conduttore aprendo l'odierna puntata di Che tempo che fa. Parole rispetto alle quali in molti hanno raddrizzato le orecchie. "Tanto tranquilli no, perché Filippa Lagerback questa sera non c'è e mi collego con lei...", ha però aggiunto il padrone di casa, lasciando da parte le vicissitudini personali e iniziando così la diretta con i vari ospiti attesi. Tra questi, l'attuale dirigente del Monza Adriano Galliani, il cantante Blanco e Federica Pellegrini.