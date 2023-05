C'è la firma ufficiale. Fazio e Littizzetto dicono addio alla Rai

Confermato il divorzio con la Rai, Fabio Fazio cambia casacca e a partire dalla prossima stagione televisiva entrerà nella squadra di Warner Bros. Discovery. Dopo circa 20 anni di servizio nella tv pubblica, il conduttore televisivo se ne va, come del resto era nell'aria dopo la richiesta, da parte di Fazio, di rinnovare il contratto. Risultato? Il suo programma "Che tempo che fa" passerà molto probabilmente sul canale Nove.

L'annuncio ufficiale

È stata la stessa Warner Bros. Discovery, multinazionale statunitense operante nel settore dei media, a dare l'annuncio. A passare nelle loro fila, fra l'altro, non sarà solo Fabio Fazio, ma la comica e collaboratrice Luciana Littizzetto. Secondo le più recenti informazioni, il contratto avrà la durata di quattro anni. Nei prossimi giorni si saprà meglio in quali progetti verrà coinvolto Fazio, e se davvero resterà "Che tempo che fa".