Nubifragio in Cilento, strade e scuole allagate. "Stato di calamità"

Un autentico nubifragio ha colpito la provincia di Salerno, in particolare il Cilento e i comuni di Agropoli e Castellabate dove si registrano i danni maggiori: strade allagate anche da un metro d'acqua, blackout elettrico, allagati garage e scantinati. Sono state decine le chiamate ai vigili del fuoco che stanno intervenendo nelle zone maggiormente colpite.

"Rimanete a casa"

La "bomba d'acqua" ha spinto gli amministratori di Castellabate a invitare tutta la popolazione " a rimanere nelle proprie abitazioni ed evitare qualsiasi spostamento non necessario ed urgente " consigliando " di abbandonare scantinati e/o interrati e piani terranei più a rischio allagamenti. Sono in corso gli interventi e operazioni su tutto il territorio per la sicurezza, per cui si richiede la massima collaborazione da parte di tutti, anche per non intralciare le operazioni" : è questa la nota diramata dal Comune che si è messa in contatto con la centrale operativa della Regione Campania.

"Chiedere lo stato di calamità"

Sul maltempo che ha colpito il Cilento è intervenuto anche il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, che ha espresso " piena vicinanza e massima solidarietà ai cittadini di Agropoli e di Santa Maria di Castellabate, i due paesi del Cilento gravemente e maggiormente colpiti dalla furia dell'alluvione ", ha scritto in una nota. " De Luca e la Regione - ha aggiunto il viceministro come scrive l'Ansa - intervengano celermente, mettendo in campo misure immediate atte a fronteggiare le preoccupanti emergenze. E chiedano al Governo lo stato di calamità per un celere ristoro dei danni causati da questo evento estremo ".

Cosa è successo nelle scuole

A causa delle strade allagate e impraticabili, alcuni studenti sono rimasti chiusi nelle scuole in attesa che il livello dell'acqua si abbassasse. È accaduto nelle scorse ad Agropoli come ha testimoniato la consigliera comunale Elvira Serra sul proprio canale Facebook affermando che " i ragazzi della Ragioneria sventolano fazzoletti bianchi mentre l'acqua continua a defluire attorno al Liceo e ha invaso tutto ". Nel video si vede anche una palestra totalmente invasa dall'acqua. " Questa è una zona ricca di scuole. In estate non è stata fatta la pulizia dell'alveo del fiume con la conseguenza che tutti i detriti ora vengono a valle. C'è stata una inadempienza da parte di chi doveva provvedere alla pulizia", ha aggiunto.

Il nubifragio ad Agropoli si è scatenato soprattutto in mattinata ed è durato circa un'ora e mezza allagando numerose aree. I media locali riportano forti disagi anche al Liceo Classico A. Gatto dove acqua e fango hanno riempito il cortile interno: situazione simile nella "Scuola Media Gino Rossi Vairo", a due passi dal fiume Testene. Impraticabili anche i campi in periferia ma la situazione, adesso, sembra sia in fase di miglioramento.