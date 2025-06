La nuova Byd Dolphin Surf cavalca l’onda dell’elettrico sui Navigli di Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

In occasione dell’arrivo della nuova DOLPHIN SURF sul mercato italiano, BYD sceglie di sorprendere il pubblico con un’iniziativa unica nel cuore di Milano. Il brand ha scelto una cornice decisamente insolita e affascinante per la sua activation: The Flo, l’iconica barca sul Naviglio Grande, oggi trasformata in un elegante spazio eventi all’insegna della modernità e della sostenibilità.

Con il suo stile compatto, 100% elettrico e un design vivace e contemporaneo, la nuova BYD DOLPHIN SURF si inserisce perfettamente nell’atmosfera originale e galleggiante di The Flo, riflettendo a pieno il suo spirito urbano, dinamico e giocoso.

La location

Completamente rinnovata per offrire esperienze esclusive e coinvolgenti, la storica imbarcazione si trasforma in una location raffinata e suggestiva, perfetta per mettere in scena una nuova protagonista della mobilità elettrica. La BYD DOLPHIN SURF, pensata per una generazione attenta all’innovazione e all’ambiente, combina forme morbide ispirate al mare, abitacolo ampio e iperconnesso, e un design che non passa inosservato.

Grazie alla Blade Battery progettata internamente da BYD, la DOLPHIN SURF assicura elevati standard di sicurezza ed efficienza, offrendo fino a 507 km di autonomia nel ciclo urbano WLTP. Il suo motore elettrico garantisce un’esperienza di guida vivace e reattiva, ideale per affrontare con agilità il traffico cittadino, ma pronta anche a uscire dai confini urbani.

Un sistema di guida unico

A bordo, l’esperienza tecnologica è al centro: il sistema di infotainment offre uno schermo rotante da 10,1”, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, e si completa con un pacchetto avanzato di sistemi ADAS per garantire sicurezza e comfort in ogni situazione di guida. L’activation milanese punta a sorprendere e immergere i visitatori nel mondo BYD, grazie a scenografie d’impatto, giochi di luce, contenuti digitali e momenti esperienziali pensati per raccontare da vicino l’anima della DOLPHIN SURF.

Nel cuore del Naviglio

La location di The Flo Real Media, affacciata sul Naviglio Grande, è stata scelta con cura: crocevia di idee, creatività e vita urbana, rappresenta perfettamente lo spirito cosmopolita e dinamico di Milano. Un contesto che rispecchia l’identità della BYD DOLPHIN SURF, pensata per una generazione giovane, connessa e internazionale.

L’evento rappresenta un momento strategico per BYD in Italia, sottolineando l’impegno del brand nel dialogare con un pubblico evoluto, curioso e pronto a sperimentare una mobilità nuova, sostenibile e distintiva.

Un'esperienza immersiva, ricca di stimoli visivi e connessioni sociali, fa da cornice alla protagonista assoluta: la BYD DOLPHIN SURF. Più che una semplice city car elettrica, è l’espressione di uno: dinamica, colorata e libera, pensata per chi vuole muoversi con carattere e a zero emissioni.