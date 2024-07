"Meglio figli unici...". Lo scivolone della Zampa: ecco la foto fake

In alto la scritta realizzata con Photoshop riportata come vera dalla senatrice PD Zampa. Sotto lo stesso ponte con una scritta, sempre realizzata da photoshop, di colore e font diverso

" Oops!…I Did It Again ", cantava Britney Spears. La frase - "Accidenti! L'ho fatto di nuovo" - che potrebbe essere, ci scusi la Spears per averla presa ad esempio, un'ottima colonna sonora per il post sbandierato sui social dalla senatrice del Partito democratico, Alessandra Zampa.

Giusto per rinfrescare la memoria ai più, la senatrice Zampa, già nel 2020, aveva espresso una "perla" a proprosito delle cene di Natale, dichiarando (eravamo ai tempi del Covid) che doveva essere fatta “ solo tra familiari di primo grado ”. Peccato che la parentela di primo grado sia quella tra genitori e figli mentre i fratelli hanno tra loro parentela di secondo grado. Quindi una famiglia con due o più figli non poteva fare la cena di Natale insieme. Un figlio a tavola, l'altro fuori, magari insieme alla nonna.

Sono passati quattro anni da allora, ma le cose non sono molto cambiate, almeno per la senatrice, che ha postato sui suoi social la foto di un cavalcavia con sotto la scritta: "Meglio figli unici che Fratelli d'Italia", specificando: " Autostrada Bologna Taranto. Altezza Cesena ", sottolineando come un ardito oppositore della maggioranza, pur di esprimere il suo disappunto si sia inerpicato e a costo di cadere abbia scritto il suo pensiero. Peccato che la scritta sia stata fatta comodamente dalla sedia di un pc con uno strumento che si chiama Photoshop e che si tratti chiaramente di una fake news, commentata così da Alice Buonguerrieri, di Fratelli d'Italia: " Quella rappresentata nel post pubblicato dalla senatrice PD Sandra Zampa non è la A14, tanto meno all’altezza di Cesena, come lei ben dovrebbe sapere visto che si tratta dei luoghi in cui è nata - spiega l'On Buonguerrieri - e quella scritta, artatamente creata contro Fratelli d'Italia, è evidentemente photoshoppata. Sono così abituati a dire bugie, alluvione compresa, che diffondono, con imbarazzante disinvoltura, anche evidenti fake news. Questa è la sinistra italiana" .

La memoria è uno strumento importante, così come la conoscenza, e sarebbe bastata quella per

rendersi conto che, poco tempo prima, sempre sullo stesso ponte, sia comparsa un'altra scritta di colore e font diverso, anche questa realizzata con Photoshop. Insomma un'altra "perla" infilata nella collana della senatrice Pd.