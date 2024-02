Nuove regole per i bagagli su Trenitalia. Dal 1° marzo scattano le multe

Se fino ad ora "l'incubo" di viaggiare leggeri riguardava solo gli aerei, dal 1° marzo si estenderà anche ai viaggi su Trenitalia. Un nuovo provvedimento introduce il limite di due bagagli per passeggero a bordo delle Frecce (Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca).

Le nuove "misure"

Si parla di nuove misure in tutti i sensi, sia per la scelta di non "caricare" troppo i treni con enormi quantità di bagagli, sia proprio per le dimensioni che devono avere le valigie che saliranno con il passeggero a bordo. Si potranno portare soltanto due colli e nessuno dei due potrà superare misure predeterminate per lunghezza massima del lato più lungo e totale lunghezza-larghezza-altezza massimi ammessi.

Ci saranno delle differenze tra la seconda classe e i livelli di servizio Standard e Premium e tra la prima classe, l’Executive e la Business. A differenza degli aerei non è però prevista un sovrapprezzo per chi supera le nuove misure o chi ha necessità di portare bagaglio extra. Il passeggero colto in flagranza è invece prevista una “penalità” di 50 euro, accompagnata dall’obbligo di “provvedere a sua cura a scaricare i bagagli alla prima stazione in cui il treno effettua fermata”, come spiegato sul sito di Trenitalia.

Nuovi limiti anche per i bagagli speciali

Anche per i cosidetti "bagagli speciali" ovvero sci, carrozzine, passeggini, strumenti musicali, biciclette e monopattini elettrici possono essere trasportati in aggiunta ai due bagagli consentiti solo a condizione che la somma delle dimensioni totali non sia superiore a 200 cm (lunghezza più larghezza più profondità) e che le dimensioni della sacca in cui si vuole trasportare la bicicletta o il monopattino elettrico non siano superiori a 80x110x45 cm. Oltre alle misure ogni bagaglio dovrà avere un’etichetta chiara e leggibile che riporti il nominativo e i contatti di riferimento.

Dove mettere i bagagli a bordo

Chi viaggia spesso in treno, sicuramente ha spesso assistito al posizionamento - anche fantasioso - di disporre i bagagli a bordo, che vengono stipati anche nei minimi spazi disponibili, rendendo il viaggio proprio e altrui oltre che scomodo anche pericoloso vista la velocità dei treni e la possibilità che i bagali possano cadere dalla sede.

Dal 1° marzo I bagagli potranno essere collocati esclusivamente negli appositi spazi dedicati e non potranno essere riposti in prossimità delle porte di accesso al treno, nei vestiboli e nei corridoi di transito. Sulle frecce è inoltre vietato imballare i bagagli e trasportare a bordo materiale destinato alla vendita al dettaglio.

Non solo in Italia

Queste nuove regole, che per ora non toccano i treni Italo, saranno riprese anche in alcuni treni francesi. SNCF – una delle principali aziende pubbliche francesi, concessionaria in esclusiva dei servizi pubblici di trasporto ferroviario – dal 1 marzo prevede il limite dei bagagli su alcuni convogli. Nei Train Grand VItesse Inoui saranno ammessi due bagagli grandi (max 70x90x50 cm) e una piccola borsa da 30x40x15 cm. Anche l’azienda francese prevede una terza categoria, i bagagli speciali, che annovera sci, strumenti musicali, carrozzine, monopattini, e biciclette.

La misura massima sarà di 130×90 cm, ma portarne uno a bordo riduce da 2 a 1 il numero delle valigie trasportabili. La bicicletta non smontata si può portare ma costa 10 euro e va prenotata. E anche in Francia viene prospettata una penalità di 50 euro.

Viaggiare più leggeri

La ragione di queste nuove regole nasce non tanto dalla necessità di applicare maggiorazioni alle tariffe, quanto in quella di arginare la crescente tendenza degli utenti di caricare a bordo ogni sorta di suppellettile, e di sistemarlo giocoforza in modo che dà disturbo e non permette di garantire gli standard di sicurezza in di convogli che viaggiano fino a 300 km orari, o a 250 km/h, ma anche in percorsi tortuosi, nei casi dei Frecciargento ad assetto variabile.