Occhi ai segni sulla porta, possono essere stati lasciati dai ladri: come sapere se la casa è in pericolo

C'è un vero e proprio codice, composto da lettere, segni e simboli, che i ladri utilizzano per colpire in una determinata abitazione. Come viene spesso ricordato, i malviventi difficilmente colpiscono a caso: il luogo viene scelto con cura, controllato più volte e infine selezionato. Ecco perché non bisognerebbe mai sottovalutare eventuali disegni e/o lettere trovati vicino o sulla porta di casa. Il pericolo potrebbe essere imminente.

I criminali, come abbiamo detto, dispongono di una serie di strumenti indispensabili per capire se un'abitazione è adatta ad un raid, oppure no. Alcuni usano addirittura dei droni per avere un'idea chiara della situazione. Viene controllato tutto, dalla struttura della casa, alla vie d'accesso, fino alle abitudini di chi abita fra le mura. Per sapere se una famiglia si trova in vacanza, ad esempio, viene usato il trucco di fili di colla (se i fili non si rompono, significa che nessuno sta più entrando e uscendo di casa, ed è dunque assente).

I segni lasciati sulla porta, o in prossimità, serveno a dare indicazioni precise. Alcuni, per fortuna, sono diventati noti e questo ci permette di conoscerli e interpretarli. Una semplice "X" significa che la casa è un buon obiettivo. Chiunque la trovi, farebbe meglio a dotarsi di un buon impianto allarme. Un "rombo", invece, sta a indicare che l'abitazione è disabitata. Attenzione al "triangolo", che invece avvisa del fatto che in casa vive una donna sola. "Due linee", di cui quella sopra disegnata in diagonale, indicano la presenza di un cane. E, ancora: "quattro cerchi", disposti due a due, segnalano che la casa è un buon bottino. "Cinque cerchi", due sopra e tre sotto, indicano che la casa è ottima da derubare.

La "M" indica che si deve colpire di mattina, la "N" di notte, la "AM" di pomeriggio e la D di domenica. La lettera "C" indica che si tratta di una casa da ricchi. Un "cerchio barrato da una X" significa che non c'è nulla di interessante. Un singolo cerchio indica che "è inutile insistere". Un simbolo che ricorda un piccolo "sole con dei raggi", invece, sta a indicare una casa sempre abitata.

Insomma, occhi

aperti. Il consiglio è quello di munirsi di un ottimo. L'Italia ha una media di furti piuttosto alta, ben 520 al giorno. Da qui l'importanza di capire come agiscono i criminali.