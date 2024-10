Occhi al cielo per ammirare la "Cometa del secolo", quando passerà e perché è chiamata così

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è grande attesa per il passaggio di C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, meglio conosciuta come "Cometa del secolo". Il corpo celeste solcherà i nostri cieli e, se rispetterà le attese, offrirà a neofiti e appassionati d'astronomia uno splendido spettacolo. A quanto pare passerà così vicina al nostro Pianeta che per ammirarla non saranno necessari particolari strumenti.

Una cometa già famosa

Scoperta il 22 febbraio 2023, C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS dovrebbe essere visibile a occhio nudo nell'ottobre 2024, quando passerà vicinissima alla Terra. A individuare per primo il corpo sceleste è stato l'osservatorio della Montagna Purpurea (Cina). Lo scorso 9 gennaio 2023 la stazione d'osservazione XuYi ha registrato la cometa, andata inserita nell'insieme di corpi celesti da esaminare. Sparita dagli occhi degli astronomi, C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS era stata poi considerata persa. Invece il 22 febbraio 2023 è rispuntata mentre il programma ATLAS stava "dando la caccia" a un altro astro.

Il suo nome è una serie di indicazioni. Abbiamo C/, riferibile alle comete non periodiche, poi A, che indica le scoperte avvenute nei primi 15 giorni di gennaio, poi abbiamo i nomi degli autori della scoperta, ossia Tsuchinshan, e infine ATLAS, acronimo derivante dal nome del programma di ricerca astronomica. A poco tempo dalla sua scoperta, la cometa sta già facendo parlare molto.

C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS ha un'orbita retrograda, e a settembre ha passato il suo perielio.

Perché "Cometa del secolo"

Gli esperti del settore l'hanno già chiamata "Cometa del secolo". Un nome che, tuttavia, C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS dovrà meritare, soddisfacendo le aspettative. Si ritiene che il corpo celeste darà il massimo della sua luminosità, in particolare è molto attesa la notte del 12 ottobre 2024. Gli astronomi prevedono una magnitudine apparente simile a Venere.

Quando vederla

Ma quando sarà possibile ammirare C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS? Le

previsioni parlano delle nottate comprese fra il 10 e il 15 ottobre, subito dopo il tramonto. Attenzione al, quando la cometa avrà raggiunto il perigeo, avvicinandosi moltissimo al nostro Paese.