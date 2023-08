Occhi al cielo per la seconda Superluna: cos'è e come vederla

Ascolta ora: "Occhi al cielo per la seconda Superluna: cos'è e come vederla"

Altro spettacolo da assistere in questa estate di sorprese astronomiche: dopo la Luna delle fragole e la Superluna dello storione, sarà infatti possibile ammirare la Superluna blu, considerata come la più grande dell'anno. L'appuntamento è fissato per la notte tra il 30 e il 31 agosto.

Cos'è la Superluna blu

Quando parliamo di Superluna, ci riferiamo a un aumento, seppur apparente, delle dimensioni del nostro satellite. Il fenomeno avviene perché la Luna piena di questo mese coincide con il momento in cui la distanza tra essa e il pianeta Terra è più corta. Questo ci dà l'impressione che la Luna sia più grande. Quando il perigeo (distanza minima con la Terra) avviene con la Luna piena, si parla di Superluna.

Ma perché blu? Il nostro satellite, ovviamente, non assumerà quel colore. Si tratta di terminologia. È così, infatti, che gli studiosi hanno chiamato un particolare fenomeno. Quando una Luna piena si verifica due volte in un mese (la prima Luna piena c'è stata il primo agosto), allora la seconda viene definita Luna Blu. In questo caso, trovandosi in perigeo, Superluna Blu.

Come osservare la Superluna

Gli astronomi assicurano che sarà un fenomeno visibile ad occhio nudo. Nella notte fra 30 e il 31 agosto basterà alzare gli occhi al cielo per godersi lo spettacolo di una Luna molto più grande del normale. Per chi non fosse in grado di osservare l'evento di persona, sarà comunque possibile ammirare la Superluna in diretta streaming. The Virtual Telescope Project, infatti, metterà a disposizione una diretta su Youtube.

" Alle ore 3:37 del 31 agosto la Luna sarà piena a distanza di circa nove ore dal suo passaggio al perigeo, ovvero la minima distanza dalla Terra: per questa sovrapposizione tra Luna piena e passaggio al perigeo, popolarmente definita come Superluna, il nostro satellite apparirà circa il 7% più grande e un po' più luminoso della media ", ha dichiarato Gianluca Masi, astrofisico responsabile del Virtual Telescope Project, come riportato da Tgcom24.

La diretta streaming comincerà alle 5:30.

La sorpresa di questo anno

Questo 2023 si sta rivelando ricco di sorprese dal punto di vista astronomico. Nel mese di agosto, infatti, le due Lune piene sono state entrambe Superlune. Un evento piuttosto raro degno di essere ricordato. L'ultima volta che abbiamo avuto un'occasione del genere è stato nel mese di gennaio del 2018. Per avere nuovamente un evento come questo, bisognerà attendere fino al 2037, sempre a gennaio.