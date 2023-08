Superluna, Luna Blu, stelle cadenti e Saturno: lo spettacolo del cielo di agosto

Il mese di agosto ha in serbo una serie di spettacolari fenomeni celesti per tutti gli astrofili e gli appassionati osservatori dei cieli notturni: dalla Superluna alla Luna Blu, fino ad arrivare all'inusuale splendore di Saturno, ecco il calendario dei principali avvenimenti anticipato dall'Unione astrofili italiani.

La prima luna piena del mese di agosto, nel primo giorno del mese, sarà proprio una Superluna: il nostro satellite si avvicinerà infatti al perigeo, ovvero al punto della sua orbita più vicino al nostro Pianeta, e apparirà più luminosa e grande del solito.

Un'altra Superluna è attesa nella notte tra il 30 e il 31 agosto: si tratterà della cosiddetta Luna Blu, come viene definita popolarmente la seconda luna piena del mese quando ciò si verifica (ovvero mediamente ogni 2,7 anni e solo nei giorni 30 o 31 del mese). Il plenilunio è previsto alle ore 3.35 del 31 agosto, ma la distanza minima dalla Terra, sarà raggiunta qualche ora prima, vale a dire alle 17.51 del 30 agosto. Sottolineando il fatto che entrambi i termini "Superluna" e "Luna Blu" non sono quelli che indicano scientificamente i fenomeni, bensì delle nomenclature entrate nel gergo comune, gli esperti della Uai considerano che essi continuano a "richiamare l'attenzione pubblica facendo leva sull'ancestrale fascino dell'astronomia".

Uno dei più tradizionali e amati fenomeni celesti del mese di agosto è di certo quello delle "stelle cadenti". Quest'anno lo sciame delle Perseidi raggiungerà il suo culmine e di conseguenza la massima visibilità tra l'11 e il 13 di agosto. In occasione di questo evento particolarmente apprezzato lungo tutto lo Stivale, l'Unione astrofili italiani ha scelto di promuovere "Notti delle stelle - Calici di stelle 2023", tradizionale appuntamento con le serate di osservazione del cielo notturno che in alcune località si fonde con la manifestazione enogastronomica ideata dal Movimento Turismo Del Vino e promossa in collaborazione con l'Associazione Nazionale Città Del Vino.

Verso la fine del mese, prima della seconda luna piena, gli appassionati saranno col naso all'insù per ammirare Saturno: il 27 agosto, infatti, il pianete si troverà in opposizione, ovvero opposto al Sole rispetto alla Terra. Ciò renderà possibile la sua osservazione in condizioni estremamente favorevoli. "L'opposizione ci consente di osservarlo per l'intera notte" , puntualizzano gli esperti dell'Uai, "inizialmente a Sud-Est, in seguito verso Sud nelle ore centrali della notte, infine a Sud-Ovest prima del sorgere del Sole".

Saturno raggiungerà anche il suo punto di minima distanza dal nostro Pianeta, che corrisponde a circa un miliardo e 310 milioni di chilometri, apparendo, oltre che particolarmente luminoso, anche di dimensioni maggiori: grazie al telescopio si potranno apprezzare anche i suoi anelli.