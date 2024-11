Occhi al cielo per lo spettacolare "abbraccio" della Luna con Giove e le Pleiadi

Immagine dal sito web Stellarium

Anche stasera lo Spazio ci regalerà uno spettacolo a dir poco incredibile, con una triplice congiunzione astrale che vedrà come protagonisti la Luna, Giove e le Pleiadi. In queste ore, infatti, il nostro satellite andrà a immergersi nelle Pleiadi, ammasso di stelle individuabile nella costellazione del Toro, per poi avvicinarsi al pianeta Giove. Tutto questo sarà visibilissimo anche a occhio nudo, e grazie a ciò tutti quanti potranno assistere.

La triplice congiunzione

Lo spettacolo, assicurano gli astronomi dell'Unione astrofili italiani, ha inizio proprio dalla serata di oggi, sabato 16 novembre. Conclusa la fase di piena, la Luna andrà a incontrare le Pleiadi. Basterà sollevare lo sguardo per assistere al nostro satellite immerso nelle stelle. L'appuntamento è fissato per le ore 21. La speranza, chiaramente, è che il cielo sia sufficientemente limpido e senza nubi a celarlo. Nel caso in cui la fortuna fosse dalla nostra parte, non sarà necessario il telescopio.

Ma le sorprese non sono finite, perché la sera successiva, vale a dire domani, la Luna si avvicinerà al gigante Giove. Durante il giorno riuscirà a superarlo per poi affiancarsi, dando origine a una splendida congiunzione che sarà ben visibile dopo il tramonto. Ancora una volta, saranno sufficienti i nostri occhi per ammirare il fenomeno. Quella di domani sarà la terza congiunzione astrale del mese, dopo Luna-Venere e Luna-Saturno. Stando a quanto riferito dai membri dell'UAI, ci aspetta anche la congiunzione Luna-Marte, prevista per la serata del 20 novembre.

Una pioggia di stelle

Lo show di questi due giorni sarà accompagnato anche da una pioggia di stelle. Quando si verificherà la congiunzione fra Luna e Giove, infatti, ci sarà anche il picco delle Leonidi, ossia uno sciame di meteore provenienti dalla cometa Tempel Tuttle.

Nulla vieta, dunque, che ad accompagnare il "bacio" fra Luna e Giove non ci sia anche qualche stella cadente. Gli astrofili consigliano di tenere a portata di mente qualche desiderio da esprimere, nel caso in cui si vedessero alcune scie luminose attraversare il cielo.