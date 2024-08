Auto in sosta senza freno a mano? Occhio: scatta la multa inoppugnabile

Ascolta ora 00:00 00:00

Bisogna sempre fare a attenzione a come posteggiamo la nostra auto, perché anche il modo in cui la lasciamo prima di allontanarci potrebbe avere delle conseguenze. Lo sa bene una donna lombarda, che è stata multata dalla polizia municipale di Bergamo perché, dopo aver posteggiato la propria vettura, non aveva inserito il freno a mano. Una sanzione di questo genere è impugnabile?

Il caso di Bergamo

Secondo quanto riferito da Repubblica, il caso risale alla serata di Ferragosto. Avvicinandosi alla propria auto, la donna aveva subito notato il foglietto giallo che stava a indicare la multa. Leggendo aveva poi appreso che le veniva contestato il mancato inserimento del freno a mano. A quanto pare la signora aveva l'abitudine di posteggiare la vettura in via Coghetti, in un determinato stallo vicino alla sua abitazione, e privo di divieti di sosta. Una zona, a detta della diretta interessata, pianeggiante e dunque priva di rischi.

Il vigile, però, aveva ritenuto opportuno comminarle una multa di 29,40 euro per violazione dell'art. 158 del Codice della strada, relativo alle modalità di sosta e fermata dei veicoli. La donna aveva infatti parcheggiato senza inserire il freno a mano, come da regola. Poco importava la conformazione del terreno, e il fatto che si trattasse di una strada di periferia. Secondo quanto riferito da Bergamonews, inoltre, la polizia municipale aveve ricevuto una segnalazione da parte di un cittadino che aveva visto un'auto, priva di conducente, occupare la carreggiata. Vettura che gli agenti avevano poi spinto nuovamente al suo posto.

La legittimità della sanzione

La domanda posta è: una multa del genere può essere contestata? Come abbiamo visto, l'art. 158 del Codice della strada definisce chiaramente le modalità di sosta e fermata delle vetture. Secondo la norma, il conducente deve azionare il freno di stazionamento, e questo viene richiesto proprio per evitare eventi infausti, come incidenti più o meno gravi.

"Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso".

Appurato questo, non è possibile in alcun modo impugnare una sanzione di questo tipo. La protagonista di questa vicenda dovrà dunque pagare la sanzione di 29,40 euro.