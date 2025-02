Occhio a questi giochi vintage, potrebbero valere una fortuna

Ultra Rare Shining Charizard 2002

Nel variopinto mondo del collezionismo trovano ampio spazio anche i giochi, specie se rari e dal sapote vintage. Ci sono alcuni pezzi che, se ben conservati, possono arrivare a costare una vera e propria fortuna. A volte si tratta di giocattoli che un tempo sono stati molto comuni e che tanti di noi possono aver conservato fra i ricordi d'infanzia. Proprio su questi vogliamo concentrarci.

Impossibile non citare le Polly Pocket o, meglio ancora, le Barbie. Si tratta di bambole molto comuni negli anni '90. E se delle Polly Pocket si è perso un po' traccia, le Barbie rimangono una costante anche adesso. Di Barbie esistono tantissimi modelli, e ce ne sono alcuni che costituiscono un vero tesoro. Si pensi alla Barbie del 1959, che oggi vale l'astronomica cifra di 25mila dollari. Ma non importa essere in possesso di una simile rarità per possedere un oggetto di valore. Anche una Barbie Magie delle Feste, molto più accessibile, si può ricevere in cambio una cifra dignitosa. Un esemplare in buone condizioni, infatti, può costare anche più di mille euro. Ad aver valore, come abbiamo detto, sono anche le Polly Pocket. Uno di questi giochi datati anni '90 possono valere tanto, specialmente se si tratta di set originali e sigillati. I collezionisti possono spendere anche 5mila euro.

Altro gioco che si trova nelle case di molti italiani è Super Mario. In questo caso siamo nell'ambito dei videogiochi, e se abbiamo le versioni per NES o Nintendo 64 anni potremmo ricevere una bella cifra in cambio. Basti sapere che una cassetta di Super Mario Bros 3 per Nintendo NES - originale e in buono stato - può costare 2mila euro, mentre Mario Kart 64, quasi introvabile, può essere venduta a ben 20mila euro.

Un altro giocattolo da non sottovalutare riguarda le carte Pokemon. Alcune, specie quelle a edizione limitata, farebbero la gioia dei collezionisti. La più ambita è senza ombra di dubbio la Ultra Rare Shining Charizard del 2002. Un esemplare di questo tipo è stato venduto nel 2022 a 5.100 euro.

Infine abbiamo i Lego, e qui un collezionista può davvero sbizzarrirsi.

Fra i pezzi più preziosi abbiamo ilche oggi arriva a costare 4.500 euro. Molto ambito anche il, che adesso ha un valore di 1.500 euro.