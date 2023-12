Old Fashion, lo storico locale della movida milanese a rischio chiusura

Da George Clooney a Whitney Houston, da Naomi Campbell a Leonardo DiCaprio. Sono tanti i personaggi famosi che sono passati dall'Old Fashion, lo storico locale che dal 1970 si trova all'interno del Palazzo dell'Arte a Milano. Cinquant'anni di storia della movida milanese che potrebbe finire con il 31 dicembre prossimo, quando il contratto di affitto dell'attuale gestore scadrà. L'ultima serata in cartellone è prevista per San Silvestro poi, dal 2 gennaio 2024, i gestori dovranno sgomberare i locali e riconsegnare le chiavi ai proprietari. Insomma, potrebbe essere la fine di un'era se le trattative per trovare un nuovo accordo non andranno in porto.

Settant'anni di storia della movida milanese

Costruito nel 1933 dall’architetto Giovanni Muzio il Palazzo dell'Arte sorge al civico 6 di viale Emilio Alemagna e sin dagli anni '50 ha ospitato tra le sue mura una discoteca con suggestivo affaccio esterno sul Parco Sempione. "El Trianon", primissimo locale per gli appassionati di rock’n’roll, fu ben presto sostituito dal ben più famoso "Piper", che negli anni '60 divenne punto di riferimento della musica dal vivo. All'interno degli spazi del palazzo dell'Arte si esibirono Patty Pravo e persino Jimi Hendrix. Ma è dal 1970 che il locale ha assunto la fisionomia attuale con l'apertura dell'Old Fashion, dove sono transitati moltissimi personaggi famosi del mondo del cinema, dello sport e dello spettacolo e si sono svolti eventi mondani di prestigio. Nonostante i vari restyling avvenuti negli anni, il locale non ha mai perso il suo fascino, rimanendo un punto di riferimento della movida milanese.

Old Fashion, perché si parla di chiusura

Oggi, però, la storia potrebbe finire nel peggiore dei modi. I segnali di un grosso cambiamento c'erano già stati nel 2019, quando la Triennale aveva comunicato agli attuali gestori, che il contratto di affitto non sarebbe stato rinnovato alla scadenza. A causare lo strappo tra proprietà e gestori erano stati due episodi di violenza avvenuti fuori dal locale: l'accoltellamento di Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini (luglio 2018) e l'aggressione sessuale ai danni di una ragazza (ottobre 2019). Non tutto, però, sembra essere perduto. Il titolare dell'Old Fashion, Roberto Cominardi, prende tempo in vista del prossimo gennaio: "Il contratto di affitto è scaduto ma abbiamo accordi riservati con Triennale per restare ancora". Cosa succederà, dunque, lo si capirà con l'arrivo del nuovo anno. Intanto la serata di San Silvestro rimane l'unica data certa nel cartellone dello storico locale milanese.