Le Ong minacciano anarchia, Bonaccini "comunista" e Pelé: quindi, oggi...

- Repubblica titola: “Governo no vax spiazzato dal virus”. Mi chiedo: da cosa lo hanno dedotto essere un governo no vax? Resto dell’idea che da quelle parti non abbiano ancora capito che una cosa è opporsi al vaccino obbligatorio, partendo dai principi di libertà e non dall’anti-scienza, e un’altra è pensare che in Pfizer ci abbiano infilato un chip. Ma ormai si fa sempre di tutta l’erba un fascio. E non ne usciremo più.

- Va dato atto ad Adolfo Urso di aver colpito e affondato l’intervistatore che gli chiedeva se anche lui ricorda il 76esimo anniversario dalla nascita del MSI: “Le rispondo con le parole di Antonio Di Pietro in una trasmissione televisiva: 'Possiamo dire che l’inchiesta di Mani Pulite non ha trovato tangenti nei confronti di un solo partito. E sapete qual è questo partito? Il Movimento sociale di Giorgio Almirante'. Forse anche la sinistra europea avrebbe qualcosa da imparare, se fosse meno arrogante nell’emettere le proprie sentenze morali e storiche”. Colpiti e affondati.

- È morto Pelè, il più grande giocatore di tutti i tempi, tranne che per gli adoratori di Maradona. Di sicuro, un mostro sacro dello sport. Che oggi è più povero di ieri.

- Meloni fa una piccola retromarcia sulle mascherine (“servono”), ma assicura: “Non faremo nuovi lockdown e diremo no a privazioni delle libertà”. Vedremo se e quanto riuscirà a mantenere questa promessa: ne va dell’impressione che sin qui ha sempre dato di sè: ovvero quello di una donna che rispetta le promesse fatte.

- Bonaccini twitta la foto della sezione del Pci, partito comunista italiano, composto da quella falce e martello simbolo dell’Unione Sovietica e di tutto il resto. Mi chiedo: perché lui può rivendicare quell’appartenenza a una storia ideologica che nel mondo ha compiuto orrori, mentre La Russa viene linciato? Se applichiamo il principio “il Msi è erede della Rsi”, allora bisogna anche dire che “il Pci è erede del comunismo sovietico” che tanti milioni di morti ha prodotto. È giusto che il candidato segretario dem rivendichi questa appartenenza? La nostra risposta è faccia come gli pare, come è giusto che La Russa faccia altrettanto. Una cosa è certa: il percorso che questi due partiti hanno fatto nella storia permette di assicurare la loro totale appartenenza democratica. Tuttavia, credo sarebbe arrivato il momento di fare un passo avanti. E magari di smetterla con queste polemiche inutili.

- Tre ore di fila, una 40ina di domande, le ultime delle quali ovviamente inutili. Lei che chiede di tagliare un po', ma viene ignorata. La gestione dell’Ordine dei Giornalisti della conferenza stampa di Giorgia Meloni è stata imbarazzante. Ps: con Draghi anno scorso durò solo 2h.

- Durante la conferenza stampa, il presidente dell’Ordine fa una gaffe incredibile. Nel leggere il nome del giornalista per la domanda successiva, dice: “Rtl 102 e mezzo” invece di Rtl 102.5. Meraviglioso.

- Per l’Ecdc sarebbe “ingiustificato” lo screening dei viaggiatori che provengono dalla Cina perché al momento ad Oriente ci sono le stesse varianti che ci sono anche qui. Bene. Siamo felici. Tuttavia mi chiedo: siamo sicuri sia il caso di fidarci ciecamente dei dati che arrivano dalla Cina? Non ci hanno insegnato nulla il 2020, i ritardi nelle comunicazioni, il virus di Wuhan? Tutto sommato, forse, fare un paio di tamponi ai cinesi per capire se le varianti sono le stesse non è così tragico. Oppure c’è qualcuno che vuole di nuovo mangiare un involtino protestando per chissà quale razzismo?

- La risposta alla precedente domanda è: sì. Infatti l’Oms ci invita “a di non discriminare alcuna particolare popolazione o gruppo, ma di trattare tutti con rispetto”. Praticamente la stessa cosa che accadde a inizio 2020, con i risultati che tutti conosciamo. Domanda, signori dell’Oms: ma invece di parlare di “discriminazioni” che non esistono, non potreste semplicemente pensare a come gestire il caos sanitario? Grazie.

- Sarebbe da far ascoltare in loop un pezzetto della conferenza stampa di Giorgia Meloni. Questo: “L“estensione della tassa piatta non discrimina i lavoratori dipendenti. È dimostrato che fino a 85mila euro il lavoratore autonomo anche con la flat tax paga comunque di più o incassa di meno rispetto al dipendente, banalmente perché per esempio l’autonomo paga da solo i contributi. Inoltre l’autonomo nel forfettario non può detrarre nulla mentre il dipendente sì. L’autonomo non accantona il Tfr e non ha alcuna delle tutele che hanno i dipendenti”. Sintesi: “Gli autonomi continuano a essere meno tutelati”. Capito?

- Dalle parti dell’Anpi devono avere un pessimo ufficio di rassegna stampa. Oggi infatti sostengono che Meloni non abbia ancora fatto “una chiara e definitiva dissociazione dal ventennio fascista”. Dove erano quando il premier condannava le leggi razziali e tutto il regime?

- Inconcepibili dichiarazioni delle Ong dopo l’approvazione del decreto che le costringerà a portare i migranti in un porto sicuro subito dopo il primo salvataggio, senza “cumulare” missioni. Dicono: "Sea-Eye non seguirà alcun codice di condotta illegale o qualsiasi altra direttiva ufficiale che violi il diritto internazionale o le leggi del nostro Stato di bandiera, nel nostro caso la Germania. Rifiutiamo questo cosiddetto codice sulle Ong e temiamo che ciò possa portare a conflitti con le autorità italiane. Ci aspettiamo che il governo tedesco ci protegga". In sostanza, le Ong se ne infischiano della democrazia italiana, del mandato dato dagli elettori al governo e delle legittime decisioni dell’esecutivo. Per decidere se un “codice di condotta” è illegale c’è già la Corte Costituzionale, non possono essere organizzazioni private a decidere in autonomia. Altrimenti sarà anarchia.

- I ricercatori dell'Osaka Metropolitan University hanno individuato nel cervello l’interruttore genetico che scatena le abbuffate, inducendo a mangiare grandi quantità di cibi grassi e calorici. È chiaro che questo Natale il mio lo avevano decisamente attivato

- Nel 2023 in Germania non ci saranno più telegrammi e telefoni pubblici. Da noi c’è ancora qualcuno che chiede i fax.

- Allora: è vero che in Italia c’è un abuso di termini anglofoni che molto sa di “snobismo radical chic”, come dice il ministro Sangiuliano, però inserire la lingua italiana in Costituzione mi pare la solita sciocchezza burocratica. Più che infilarla nella Carta, mi preoccuperei di insegnarla bene a scuola.

- Una donna di 77 anni è stata trovata morta nel congelatore della sua abitazione. Pare abbia lasciato una lettera in cui spiega il perché del gesto e lascia alcune indicazioni per il funerale. Mi spiegate come può una persona restare al gelo del freezer in attesa che sopraggiunga la morte?

- Anche Emergency fa la ribelle e rispetterà il codice di condotta delle Ong solo se non sarà in contrasto con le leggi internazionali, o meglio se non andrà contro l’interpretazione che essi ne danno. Il decreto limita l’operatività delle navi umanitarie? Sì. Ne moltiplica i costi operativi? Certo. Allunga i tempi costringendo i natanti a raggiungere i porti di Ravenna e Livorno invece della Sicilia? Eccome. Ma non è uno scandalo: il governo l’aveva preannunciato in campagna elettorale. Mi pare coerente.

- Spero non mi caccino dall’Ordine dei giornalisti per questo, ma non c’è niente di peggio della retorica del presidente dell’Odg durante la conferenza stampa della Meloni. Che barba.

- Interessante analisi storica di Aldo Cazzullo sulla storia del Movimento Sociale Italiano, erede non del fascismo ma proprio della Repubblica Sociale Italiana, alleata dei nazisti. Vero. Cioè che Cazzullo accenna ma non spiega bene è che da quei giorni la destra ha fatto milioni di passi in avanti, proprio come a sinistra hanno fatto il Pci e i suoi eredi. La Rsi ha colpe innegabili? Certo. Come le ha il comunismo in tutte le sue declinazioni, pure in quella italiana. Il punto è capire che ogni storia politica ha delle radici marce ed altre buone: la compito degli eredi deve essere quello di conservare ciò che c'è di buono e bruciare le malerbe. Meloni, devo dire, ce l’ha fatta. Forse pure meglio di Gianfranco Fini.