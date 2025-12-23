11enne vende libri per comprare un regalo alla sorellina: poi il gesto dei carabinieri commuove tutti

Con alcuni libri usati e disegni realizzati da lui stesso, era uscito di casa con un obiettivo preciso, racimolare qualche euro per acquistare un regalo di Natale alla sorellina di tre anni. È la storia, semplice e toccante, che ha come protagonista un bambino di 11 anni e che nelle scorse ore ha emozionato un’intera comunità alle porte di Napoli.

L’iniziativa davanti a un negozio di giocattoli

Il ragazzino aveva scelto di sistemarsi davanti all’ingresso di un negozio di giocattoli, un luogo simbolico per chi, come lui, stava pensando al Natale e alla felicità di una bambina più piccola. Con discrezione aveva disposto i libri e i fogli con i suoi disegni, sperando che qualcuno si fermasse ad acquistarli.

La scena non è passata inosservata al commerciante, che, insospettito dalla presenza del minore da solo, ha deciso di allertare i carabinieri per accertarsi che tutto fosse in sicurezza.

L’intervento dei carabinieri e il racconto del bambino

I militari della stazione locale sono arrivati poco dopo e si sono avvicinati al bambino, rassicurandolo e cercando di capire il motivo della sua presenza lì. Con parole semplici, il ragazzino ha spiegato di essersi allontanato da casa con un’intenzione che nulla aveva di avventato, voleva guadagnare qualche euro per comprare un piccolo regalo di Natale alla sorellina. Un gesto nato dall’affetto e da un forte senso di responsabilità, maturato in una situazione familiare delicata, segnata anche dalla perdita prematura della madre.

Il padre in caserma per denunciarne la scomparsa

Mentre i carabinieri ricostruivano la vicenda, un’altra scena si stava svolgendo a poca distanza. Il padre del bambino, non trovando il figlio in casa, si era recato in caserma per denunciarne l’allontanamento. L’uomo ha poi raggiunto la pattuglia sul posto, dove il quadro è apparso subito chiaro.

Il gesto di solidarietà dei militari

Colpiti dalla sensibilità del bambino e dalla sua storia, i carabinieri hanno deciso di fare qualcosa di concreto. Di tasca propria hanno acquistato un regalo per lui e uno per la sorellina, trasformando un momento di apprensione in un’esperienza di solidarietà e vicinanza.

Il ragazzino ha trascorso poi un po’ di tempo in caserma insieme ai militari, tra sorrisi, parole di conforto e un clima sereno che ha aiutato a sciogliere la tensione.

Il ritorno a casa e un ricordo destinato a restare

Prima di rientrare a casa con il padre, visibilmente emozionato, sono state scattate alcune foto ricordo, a testimonianza di un incontro che

difficilmente verrà dimenticato. Il bambino è stato riaffidato al genitore in buone condizioni di salute, portando con sé non solo dei regali, ma anche una storia die attenzione che ha lasciato il segno.