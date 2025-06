Al Pacino ha incontrato papa Leone XIV

Il Santo Padre Leone XIV insieme al produttore Andrea Iervolino (sinistra) e all'attore Al Pacino. Foto @Instagram Andrea Iervolino

Al Pacino ha avuto oggi un incontro ufficiale in Vaticano con Papa Leone XIV, segnando il primo incontro pubblico tra un pontefice statunitense e una celebrità del mondo cinematografico.

L'annuncio

" Siamo onorati di annunciare che questa mattina Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza privata, presso la Santa Sede, una delegazione del film Maserati: The Brothers, composta tra gli altri dall’attore premio Oscar Al Pacino e dal produttore Andrea Iervolino ", ha dichiarato quest’ultimo in una nota ufficiale. " È stato un incontro profondamente ispirante, sia dal punto di vista spirituale che culturale, incentrato su valori condivisi da sempre dalla Chiesa cattolica e al centro della nostra pellicola: il legame familiare, l’amore, la compassione e l’impegno verso il bene collettivo ".

Il comunicato aggiunge che “ i valori ribaditi con forza da Papa Leone XIV nei suoi ultimi messaggi al mondo trovano un’eco profonda nella vicenda umana e professionale dei fratelli Maserati: una famiglia il cui lascito non si misura solo in termini di innovazione e successo, ma anche in termini di rispetto, solidarietà e visione comune ”.

L'arrivo

Al Pacino è giunto a Roma domenica, atterrando con un jet privato proveniente da New York. Lo scorso maggio è stato ufficializzato il suo ingresso nel cast di Maserati: The Brothers, il film diretto da Bobby Moresco, in cui interpreta l’imprenditore Vincenzo Vaccaro, figura chiave che sostenne i fratelli Maserati nei primi anni della loro attività. Le riprese della pellicola sono attualmente in corso in diverse location italiane.

Tra i nomi già confermati nel cast — anche se assenti all’udienza in Vaticano — figurano