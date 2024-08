"Pagherete fino all'ultimo centesimo". Post contro Lady Conte sull'affare milionario

Ascolta ora 00:00 00:00

Faida all'interno della famiglia della compagna di Giuseppe Conte. Dopo la notizia degli scorsi giorni che vedeva Olivia Paladino a capo di un colosso immobiliare da 262 milioni di euro, ora arriva un primo ostacolo non previsto affinché la donna possa diventare la "reginetta" del mattone a Roma. A contestare pesantemente la maxifusione tra società del settore nate sotto l'egida del padre Cesare Paladino, che la poneva al vertice del gruppo milionario insieme alla sorella Cristina, adesso è scesa nel ring la cognata: Stefania Romagnoli. Quest'ultima ha sposato Shawn John Shadow, fratellastro di Olivia (avendo in comune la madre, Ewa Aulin) al quale spettava una fetta di questo patrimonio storicamente appartenente a Paladino senior, il "regista" di questa intera operazione.

Il sito Open aveva rivelato che, per costruire quell'impero immobiliare, le due sorelle Paladino avevano dovuto trovare prima un accordo extragiudiziale per liquidare dal gruppo il fratellastro. L'accordo raggiunto nel 2023, dopo un arbitrato, prevedeva una liquidazione (mai confermata in via ufficiale) vicina ai 10 milioni di euro che Olivia e la sorella hanno chiesto di potere rateizzare per non svuotare le casse della nuova società che stava da lì a poco per nascere. Secondo la contestazione della Romagnoli, tuttavia, solo all'indomani della firma l'accordo sarebbe stato rispettato, prima che le le rate successive non venissero saldate alla scadenza prevista. Ecco quindi perché l'impero, che comprende anche l'hotel Plaza di Roma, rischia di crollare.

Da questo punto di vista diventa eloquente il modo in cui è stata resa pubblica la questione sui social. La compagna di Shawn John Shadow ha risposto seccamente a un post di Conte che commentava il gioco dell'estate di Fratelli d'Italia, ovvero il cruciverbone da spiaggia dei Patrioti. Stefania Romagnoli si rivolge direttamente al leader del Movimento 5 Stelle e scrive: " Dato che hai tutte le soluzioni, prova a risolvere: 11 orizzontale: prendono quote societarie e non le pagano; 15 orizzontale: chiedono accordi e non li rispettano. Poi ancora, il 2 verticale: fanno al bella vita ma sono pieni di debiti ". Per chiudere con la definizione sicuramente più pesante: " Il 5 verticale: pagheranno tutto fino all'ultimo centesimo ".

L'accordo fra le parti è stato dunque firmato, ma adesso rischia di provocare nuovo contenzioso. È la stessa Romagnoli che spiega la situazione a Open: " Tutto vero, la fusione, la richiesta da parte loro di un accordo di rateizzazione, rimodulazione. Trattative lunghissime. Le quote sono state acquisite e divise tra le sorelle ma non sono state liquidate ancora. La guerra tra gli Shadow e i Paladino non è mai finita ".

Al momento il

fratellastro ha inviato una ingiunzione ad Olivia e Cristina per il pagamento delle rate non onorate. Non dovesse arrivare, l'accordo rischia seriamente di saltare e, con esso, la fusione immobiliare da 262 milioni di euro.