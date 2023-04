Pasqua 2023, quanto costano le colombe di chef e pasticceri famosi

Non è davvero Pasqua se il pranzo non si conclude con il tradizionale dolce pasquale, la colomba. In commercio si trovano centinaia di prodotti e in molteplici varianti, ma la versione artigianale rimane sempre la preferita per andare sul sicuro in fatto di gusto e bontà. Quelle realizzate dagli chef stellati e dai pasticceri famosi, poi, rappresentano una grande attrattiva per i più golosi ma soprattutto per i curiosi, che sono disposti a spendere qualche decina di euro in più per poter gustare una colomba pasquale o un uovo di cioccolato "firmato". Ma quanto costano davvero i dolci artigianali realizzati dai nomi noti della cucina italiana?

Sal De Riso, Massari e Carrara

La proposta più ampia è offerta da Sal De Riso, pasticcere e volto televisivo di "È sempre mezzogiorno", il programma di Antonella Clerici su Rai Uno. Il maestro propone sedici differenti versioni di colomba pasquale a base cioccolato, frutti canditi, frutti rossi, limoncello e pistacchio oltre alle singolari varianti al tiramisù e ricotta e pere. Due i formati disponibili, da 500 grammi e da un chilo con prezzi che oscillano tra 25 e 42 euro. Ma le versioni da 3 chili possono arrivare a costare anche 120 euro.

Leggermente superiori i prezzi delle colombe pasquali realizzate dal re della pasticceria italiana, Iginio Massari. La versione classica del dolce tradizionale va da un minimo di 27 euro (500gr) a un massimo di 48 euro (un chilo). Per le edizioni speciali - al pistacchio e al caramello - invece si arrivano a pagare 55 euro per l'unico formato disponibile da un chilo. Decisamente "di lusso" le uova di cioccolato firmate Massari: con prezzi da 79 euro (pezzi da 550 grammi) a 107 euro (per i pralinati) fino a 120 euro per l'uovo ai lamponi in edizione limitata. Ma i prodotti sono già tutti sold-out sullo shop online. I prezzi lievitano ulteriormente se si sceglie di acquistare le colombe pasquali realizzate da Damiano Carrara, pasticcere e volto noto di "Bake Off" e "Cake Star". Per portarsi a casa una colomba Foresta Nera (con amarene, cioccolato fondente e lime) o una colomba ai mirtilli (con mirtilli, limone candito, sciroppo di fiori di sambuco e glassa alle mandorle) - entrambe da 750 grammi - si spendono 60 euro.

Knam, Cracco e Cannavacciulo

Per quanto riguarda le uova pasquali, è il re del cioccolato Ernest Knam a detenere il record di prodotti realizzati e messi in vendita per gli amanti del cacao e i prezzi sono per tutte le tasche. Si parte con uova di cioccolato classiche da 22 euro per poi passare a uova speciali, nella versione Rocher (38 euro già esaurita), Pollock (33 euro) e Multicolor (55 euro) fino a raggiungere prodotti limitati da 88 euro (Uovo "nudo e crudo" con pareti ricoperte di caramello sabbiato) e formati extra large da 330 euro a pezzo. Più contenuti i prezzi delle colombe: 40 euro per la versione classica da un chilo e 45 euro per la variante chinotto e cioccolato.

Anche gli chef stellati, Antonino Cannavacciulo e Carlo Cracco, diventati popolari grazie alla partecipazione a MasteChef, ogni anno per Pasqua propongono i loro dolci tipici e i prezzi, anche in questo caso, sono superiori alla media dei prodotti artigianali. Mentre le uova di cioccolato di Cannavacciulo sono andate esaurite in pochi giorni (prezzo 36 euro per 245 grammi), le colombe pasquali (da 750 grammi) dello chef partenopeo sono ancora acquistabili. I prezzi oscillano tra 41 euro (colomba tradizionale) e 51 euro (colomba al pistacchio) ma le edizioni limitate - box con gadget, peluche o bottiglia di spumante - possono arrivare a costare anche 140 euro. Tre sono invece le versioni di colomba proposte dallo chef Carlo Cracco con prezzi che vanno da 46 euro (la classica) a 48 euro (le speciali). Prezzi stellati anche per le uova di cioccolato, realizzate in due versioni - al latte e fondente - vendute al prezzo di 55 euro per 350 grammi di cioccolato.