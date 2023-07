Pranzo sotto l'ombrellone: 5 insalate di pasta fredda per l'estate

Per noi italiani, la pasta è sempre la pasta. Un alimento che rappresenta il nostro popolo nel mondo e a cui non si vuole rinunciare nemmeno dopo il consulto con il dietologo. Ecco perché, anche se non possiamo mangiarla seduti a tavola, ce la portiamo dietro nella schiscetta e troviamo il modo di gustarcela anche d’estate quando siamo al mare. La declinazione perfetta per apprezzarla sotto l’ombrellone è senza dubbio la pasta fredda, o la cosiddetta insalata di pasta. Spesso considerata una deminutio, in realtà questa preparazione regala grandi soddisfazioni al palato. E soprattutto stimola la creatività dello chef che quando la prepara può pensare a tanti ingredienti da unire a diversi formati di pasta (farfalle, ruote, eliche, caserecce) che nelle preparazioni calde vengono spesso snobbate. Vediamo, allora, alcuni consigli su quale pasta portarci nella borsa frigo.

La pasta fredda semplice e gustosa

Con pochi ingredienti di qualità si può realizzare una pasta fredda davvero soddisfacente e dal sapore mediterraneo. Se vogliamo un gran risultato col minimo sforzo (economico e in cucina) il consiglio è di affidarsi al sempre verde abbinamento pomodorino, mozzarella e basilico. Con un po’ di olio buono, un fior di latte ben strizzato e i pomodorini che d’estate esprimono le performance migliori, la bella figura dopo il bagnetto e la tintarella è assicurata. A questa base di 4 ingredienti, si possono poi aggiungere erbette aromatiche come erba cipollina, maggiorana, timo, (se le abbiamo in giardino), ma anche aglio, scorza di limone, peperoncino, olive nere, tonno e altri sottoli. Insomma ci si può sbizzarrire, trasformando la nostra insalata basic in un piatto più strutturato ma anche più calorico.

Lo sprint del fritto

Chi ha detto che la pasta fredda contempli solo ingredienti cotti. Spesso verdure arrostite e pomodri confit possono dare una marcia in più. Ma un buon modo per far sprintare il nostro piatto è aggiungerci- perché no- anche una verdura fritta. Le zucchine a dadini, ad esempio, creano un matrimonio perfetto anche con una pasta inusuale come le ruote che si infilano meravigliosamente nei suoi spazi vuoti. Soprattutto se le abbiniamo alla dolcezza di pomodoro e fior di latte e alla sapidità delle olive in salamoia che danno il tocco che manca. Oltre che con le zucchine, un'altra versione che si può provare è quella con le melanzane fritte: unite all’immancabile pomodoro e a una grattugiata di ricotta salata possiamo ottenere la base per una versione estiva della celebre pasta alla norma.

Il trucco del pesto

Anche il pesto può risultare un grande alleato nella pasta fredda. Con la sua cremosità dà sicuramente uno sprint al gusto e alla consistenza del piatto che diventa avvolgente. Il pesto, poi, lo possiamo fare in vari modi (col basilico, con la rucola, con formaggio o senza per i vegani) e in pochi minuti. L’importante è abbinarlo con un elemento che doni freschezza. Candidati principali per dare questo effetto sono i pomodorini e la scorza di limone.

La golosa svuota frigo

La pasta fredda, tra le tante virtù, presenta un’anima anti spreco. E a volte i risultati i migliori arrivano proprio quando bisogna consumare qualcosa rimasta in frigorifero. Chi di noi non conserva tra i suoi ripiani una carota, un sedano o una cipolla che non vogliamo buttare? Questi ingredienti risultano utilissimi nelle insalate di paste. Dove, però, si può scegliere anche qualche elemento più goloso – sempre se non vogliamo stare attenti alla linea. In tal caso i protagonisti diventano gli affettati non consumati, formaggi non freschi di ogni tipo che possono fare concorrenza al fior di latte ma anche salse come la maionese che dà una botta di sapore in più.

La risorsa della frutta

Come dimenticarsi della frutta (fresca o secca). Protagonista dell’estate, può esserlo anche in un’insalata di pasta. Se nocciole e noci tritate donano un elemento croccante al piatto, abbinamenti ben studiati con mele, pesche e melone possono dare la freschezza giusta e farci entrare nel campo del gourmet. Questo ed altro per ben figurare di fianco al nostro vicino di lido.