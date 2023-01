"Pd maschilista". Odio dem su Alessia Morani per una foto sui social

Alessia Morani non se l'aspettava. Non pensava, giustamente, che quello scatto pubblicato sui social potesse procurarle le più assurde critiche da parte dei compagni dem. E pensare che la foto postata su Instagram dall'ex deputata non aveva alcunché di sconveniente o di inopportuno; anzi, la ritraeva in una posa elegante. Ma il perbenismo retrogrado di certi progressisti (può sembrare un ossimoro, eppure non lo è), ha trasformato l'immagine in qualcosa di biasimabile. Di inappropriato.

La foto sui social e le critiche da sinistra

Così, Morani si è ritrovata colpita da una serie di immotivati commenti giudicanti, provenienti anche da sinistra. " Si mettono sempre in conto gli odiatori. Ma ci sono stati attacchi del mio partito, non me li aspettavo ", si è sfogata l'ex deputata Pd sul Corriere, esternando tutta la propria sorpresa per quella polemica pretestuosa. " Era una foto sobria, composta, per niente ammiccante o volgare. Non capisco. Una foto che il mio compagno mi ha scattato per il mio compleanno, il 3 gennaio. Ero seduta e di profilo, completamente vestita. Ma anche fosse stata in costume che male ci sarebbe stato? ", ha aggiunto l'ex sottosegretario.

"Pd profondamente maschilista"

Poi, l'ammissione amara: " Mi si rafforza la convinzione che il mio è un partito profondamente maschilista ". Peraltro, a diverse ore da quel turbinio di critiche, non si sono registrate espressioni di solidarietà da parte delle personalità Pd solitamente in prima linea nelle battaglie femministe. " Il problema è che vogliono che si mortifichi la femminilità. Qualcuno me lo ha scritto: 'Dovresti fare come la Carfagna che per dimostrare la propria competenza mortifica la sua femminilità'. Roba da medioevo ", ha aggiunto Morandi, riferendosi ancora ai commenti ricevuti sul web.

Il "fuoco amico" sull'ex deputata dem

In particolare, l'ex deputata se l'è presa con un certo Michele Testoni che - ha spiegato - " su Facebok dice di essere un insegnante e vice presidente del Comitato a Madrid del Pd e del Psoe ". L'utente, secondo l'ex parlamentare, avrebbe innescato il dibattito. " Ha scritto: 'una deputata del mio partito dovrebbe evitare questo reiterato tipo di fotografie, decisamente inappropriate'. E lui non sa nemmeno che non sono più deputata ", ha lamentato Alessia Morani, arrivando poi a riconoscere: " Il fuoco amico non lo immaginavo. A destra sono più avanti di noi, ci danno lezioni. Basta guardare la premier Meloni. Non rinuncia alla sua femminilità e nessuno le dice niente. Tra l’altro adesso la trovo più carina di alcuni anni fa. È aumentata la consapevolezza che ha di se, evidentemente ".