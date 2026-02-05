Pellegrini, Ibra, Pennetta. La caccia ai tedofori vip

Rush finale. La Fiamma olimpica arriva a Milano per le tappe finali del lungo viaggi partito con l’accensione ad Atene lo scorso 4 dicembre. Oggi la tappa numero 60 e domani la 61, con caccia ai tedofori vip. Ieri a sorpresa è spuntato il rapper Usa Snoop Dogg a Gallarate, con tuta e fiaccola hi tech e una finta neve sparata sulla piazza per creare l’effetto Olimpiadi invernali. Duemila bambini delle scuole intorno, mosse di ballo, selfie con il sindaco Andrea Cassani e l’assessore regionale Francesca Caruso. Ha passato la torcia allo chef Davide Oldani. Questa mattina il viaggio riparte da Sesto San Giovanni alle 8.42 e dopo un giro tra Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Pioltello e San Don Milanese la Fiamma sbarca in via Lorenzini intorno alle 14.30, zona del Villaggio degli atleti, più simbolico di così. É previsto un percorso di circa cinque ore, con traffico bloccato via via per una decina di minuti nelle strade coinvolte.

Primo tratto tra via Lorenzini e piazzale Bolivar, poi imbocca via Foppa, Washington, piazza Piemonte fino a Buonarroti (ore 15.55). La staffetta procede verso viale Scarampo per arrivare sotto le Tre Torri di Citylife intorno alle 16.45. Da lì, avanza verso piazza Tommaseo, via Mazzini, piazza Conciliazione (17.35). Si prosegue verso corso Magenta, piazza Sant’Ambrogio - il tedoforo qui è Luciano Buonfiglio, presidente del Coni -, via De Amicis e Colonne di San Lorenzo (ore 18). Ancora: Molino delle Armi, via Santa Sofia, Sforza e Porta Venezia (18.25). Da qui, attraversando via Senato e Montenapoleone, approda in San Babila (19.10). L’ultimo segmento da corso Vittorio Emanuele a piazza Duomo, con passaggio scenografico sotto la volta della Galleria illuminata d’oro e con il logo dei Cinque cerchi al centro. Per il tratto finale in centro, tra i tedofori vip ci sono le tenniste Flavia Pennetta e Francesca Schiavone, la ballerina l’étoile della Scala Nicoletta Manni. Lungo il tragitto anche l’astronauta Luca Parmitano e il mister dell’Inter Cristian Chivu, l’agente immobiliare nella vita e in tv Gianluca Torre.

Domani il via è da via Pirelli alle ore 8.15. Arrivo circa un’ora dopo in corrispondenza della stazione metropolitana Zara e da lì al Cimitero Monumentale (ore 9.35), la staffetta prosegue verso Cairoli (10.47), piazza Scala (11.10, piazza Gae Aulenti e il parco Bam (11.41). Per l’occasione la Fondazione Catella ha allestito una scenografia ad hoc, con i simboli e i colori olimpici. Passaggio dalla sede della Regione Lombardia (ore 12.55), stazione Centrale (13.03), corso Ventidue Marzo (13.51), per finire con la prima volta nella storia con la Fiamma olimpica trasportata a bordo di una canoa (tra le 14.43 e le 15), e non poteva toccare che all’olimpionico Antonio Rossi. In mezzo, tra i tedofori vip la leggenda del Milan Zlatan Ibrahimovic, il baritono Claudio Salsi che ha svelato che la sua tratta è quella di via Senato. Federica Pellegrini sui social ha ammesso che le sarebbe piaciuto «illuminare con il fuoco olimpico le strade della città» dove è «nata e cresciuta, ma in quei giorni la mia assoluta priorità è stata mia figlia e la sua salute. Grazie a Milano Cortina 2026 per avermi ridato la possibilità di portare la Fiamma a Milano, a poche ore dalla cerimonia di apertura». Il suo turno è alle 10.30 da via Manzoni. Dopo la Darsena, la fiaccola viene trasportata vicino allo stadio custodita nella lanterna.

Ancora top secret il

tedoforo che varcherà il Meazza (i bookmakers puntano su Alberto Tomba). Idem, non in strada ma all’interno della lanterna verrà trasportata per l’ultimo tratto ll’Arco della Pace per l’accensione del braciere scenografico.