Perché tutti condividono foto del 2016: cosa c'è dietro l'ossessione per questo anno

C'è un'ondata nostalgica che sta attraversando i social network. È quella che riporta gli utenti indietro di un decennio, all'anno 2016. Da Instagram a TikTok fino a Facebook e X i feed sono invasi di vecchie foto e video, che ricordano come eravamo esattamente dieci anni fa. Un salto indietro di un decennio, che non è affatto casuale ma piuttosto riporta tutti all'ultimo anno dei social "liberi". Nel 2016, infatti, l'algoritmo era solo una sequenza matematica non il motore che oggi traina i social network ed è in grado di direzionare le scelte di milioni di utenti. Le pagine erano più semplici, gli account business erano un miraggio, i filtri (e persino l'AI) non esistevano e neppure i reel e le Stories. Ed è proprio con questo senso di nostalgia che il fenomeno #2016 è diventato virale online.

Cos'è il #2016 trend

Generazione Z, millennials e boomer, il trend non conosce fascia di età: tutti postano il #2016. Perché seguire il fenomeno non è solo semplice (basta scorrere nella propria galleria di immagini per fare un salto indietro nel tempo di dieci anni e scegliere le immagini da condividere), ma anche divertente, perché riporta a un periodo che temporalmente sembra vicinissimo eppure era decisamente diverso, dove la spontaneità regnava sui social. Tutti postavano in modo amatoriale - anche i personaggi famosi - e il web era un luogo più spensierato ma soprattutto privo di aspettative. Così #Bringback2016, #2026-2016 e #backto2016 (solo per citare i più utilizzati sulle varie piattaforme) sono diventati il fenomeno virale del momento, che invita chiunque a pubblicare le proprio foto - meglio se buffe, imperfette e imbarazzanti - del 2016 per ricordare quanto siano cambiate nel frattempo le cose per ognuno.

I vip che hanno seguito il trend

Quanto sia diventato virale il trend #2016 lo dicono i numeri: su TikTok le ricerche con questo hashtag sono aumentate del 450%, mentre su Instagram i contenuti con #2016 hanno superato 50 milioni tra post, reel e storie. A decretare il successo del fenomeno sono stati anche i personaggi famosi che hanno scelto di seguire l'ondata nostalgica, condividendo vecchie foto e video del 2016.

