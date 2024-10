Lego da 15mila euro: ecco quali e come riconoscerli

Rara minifig di Spider-Man (linea Marvel Super Heroes) Comic Con San Diego 2013

Tanti da piccoli hanno giocato con i Lego, i simpatici mattoncini colorati in grado di rappresentare moltissimi personaggi del mondo del cinema, dei libri e dei fumetti. Non tutti però sanno che alcuni di questi pezzi possono raggiungere cifre davvero astronomiche in base alla loro rarità. Ecco quali sono i Lego che attualmente hanno maggior valore fra i collezionisti. Secondo gli esperti dell'università HSE di Mosca, il valore di alcuni personaggi può crescere anche dell'11% ogni anno, a seconda del salire della richiesta.

Il pezzo attualmente più prezioso al mondo è un Lego di Spider Man della linea Marvel Super Heroes, che ha un valore stimato di 17mila dollari, vale a dire circa 15mila euro. Questa minifig esclusiva di Spider-Man è stata proposta al Comic Con di San Diego 2013. C'erano solo 350 pezzi a disposizione, e i collezionisti hanno fatto il possibile per accaparrarsene almeno uno. BrickEconomy ha stimato un valore del personaggio ancora imballato di 17mila dollari. Mentre un pezzo è stato recentemente venduto su eBay a 4.789 dollari.

A seguire troviamo Mr. Gold. Il "Signor oro" fa parte delle minifigure Lego Series 10 lanciate nel 2013. I pezzi a disposizione dei collezionisti sono stati davvero pochissimi, dato che ne sono stati prodotti soltanto 5mila. Secondo BrickEconomy il suo valore si aggira intorno ai 10mila dollari se è ancora sigillato nella sua confezione.

Scendendo di valore, troviamo una coppia di supereroi molto amati dai fan, ossia Iron Man e Captain America. I due supereroi Marvel sono stati proposti durante la Toy Fair del 2012, e a disposizione c'erano solo 125 pezzi. Il valore stimato è di circa 9.500 dollari (circa 8.700 euro), mentre su Ebay sono stati recentemente offerti 4.250 dollari.

Andando avanti abbiamo il duo trasformabile di Han Solo e Indiana Jones. Le minifigure di Han Solo e di Indiana Jones sono collocate su una piattaforma che può essere capovolta; in questo modo un personaggio si trasforma nell'altro. Il pezzo è stato offerto al pubblico durante una festa privata della New York Toy Fair del 2008. Il valore si aggira intorno agli 8.500 dollari.

