Piazza di Siena, la storica competizione prende il via con la musica del maestro Alvise Casellati

Un’atmosfera incantata ha dato il via a uno degli appuntamenti più prestigiosi al mondo quello di Piazza di Siena. I riflessi dorati del tramonto romano, tra la quiete di alberi secolari e la maestosità di statue e architetture senza tempo, hanno dipinto lo scenario suggestivo dell’Ovale di gara, dove l’attesa cresceva tra emozione e silenzio. A rendere ancora più solenne il momento inaugurale del 92° CSIO di Roma 2025 – Master d’Inzeo, è stato il tocco magistrale del Maestro Alvise Casellati, che ha regalato un’apertura musicale intensa e memorabile, degna di uno spettacolo tanto atteso quanto unico.

Nel suggestivo scenario di Villa Borghese, la grande musica incontra l’emozione del teatro lirico. Il Maestro Alvise Casellati sarà alla guida dell’Orchestra della Toscana in un evento speciale che renderà omaggio a uno dei pilastri della musica italiana: Giacomo Puccini. Il concerto, promosso da Intesa Sanpaolo, sarà interamente dedicato alla "Tosca", capolavoro del compositore lucchese, proposto in occasione del 125° anniversario dalla sua prima esecuzione. Un viaggio tra le arie più celebri dell’opera, per trasformare la sera romana in un tributo vibrante alla grande lirica.

L’atteso Concerto d’Apertura delle ore 19 sarà reso ancora più suggestivo da un riconoscimento storico: dallo scorso 6 dicembre 2023, il Canto Lirico Italiano è stato ufficialmente inserito tra i Patrimoni Immateriali dell’Umanità tutelati dall’UNESCO. Un tributo alla bellezza e alla tradizione, che rende questo evento ancora più significativo. In un ideale abbraccio tra musica e arte, le note dell’opera si fonderanno con le meraviglie custodite a Villa Borghese, tra sculture, dipinti e architetture che raccontano secoli di storia e bellezza.

L'evento

È promosso da “Opera Italiana is in the Air”, progetto nato nel 2017 con l’obiettivo di rendere l’opera lirica accessibile a tutti, sotto la direzione del Maestro Alvise Casellati, Presidente e Direttore Musicale dell’iniziativa. Sul palco, tre grandi interpreti della lirica italiana: il tenore Francesco Meli, il soprano Valeria Sepe e il baritono Devid Cecconi, protagonisti di una serata che si preannuncia indimenticabile.

Il grande concerto, omaggio a una delle opere più iconiche di Giacomo Puccini, si inserisce in perfetta armonia con la visione artistica e culturale che anima Piazza di Siena. Dal 2018, infatti, FISE e Sport e Salute hanno adottato un modello di evento che non si limita alla dimensione sportiva, ma che intreccia le imprese degli atleti con arte, musica, architettura e rispetto per l’ambiente.

L’obiettivo è chiaro: trarre ispirazione dal passato per immaginare e costruire il futuro, valorizzando il patrimonio storico e paesaggistico di Villa Borghese attraverso progetti concreti di tutela, restauro e rigenerazione botanica. In questo contesto, la musica lirica si fa linguaggio universale, capace di unire emozione e bellezza in una cornice unica, dove ogni gesto, nota e dettaglio racconta una storia di eccellenza e cura.

Rievocare le suggestioni della Piazza di Siena degli anni Venti, con l’eleganza dei primi concorsi ippici, e trasformarle in un evento green e a impatto zero, rappresenta oggi una sfida vinta. Un approccio sostenibile e visionario che si sposa perfettamente con le melodie eterne di Giacomo Puccini, compositore immortale che continua a ispirare il presente. L'altro appuntamento da non perdere della giornata di mercoledì sarà la sfilata per le vie del centro di Roma dei protagonisti di Italia Polo Challenge, il circuito di Arena Polo organizzato da FISE e The Chukker Company.

La tradizione equestre

Alle 16.30, Piazza del Popolo si trasformerà nel cuore pulsante della tradizione equestre: cavalli e giocatori, scortati dall’inconfondibile Fanfara dei Carabinieri a Cavallo, daranno il via a un suggestivo corteo che attraverserà Via del Corso, Via dei Condotti e culminerà nella scenografica Piazza di Spagna.

L’evento segna l’inizio della tappa romana dell’Italia Polo Challenge, che animerà il Galoppatoio di Villa Borghese da giovedì a sabato sera. In campo sei squadre, pronte a sfidarsi in un torneo avvincente con tre partite al giorno. L’accesso alle tribune sarà libero, offrendo al pubblico l’occasione di vivere da vicino tutta l’energia e l’eleganza del polo in uno dei luoghi più iconici della Capitale.

Le giovani promesse

Anche i giovani talenti saranno protagonisti della 92ª edizione dello CSIO di Roma – Master d’Inzeo, in scena nella splendida cornice di Piazza di Siena. Per la prima volta nella storia del concorso ippico romano, il programma accoglie un nuovo evento internazionale dedicato alle promesse dell’equitazione: il CSIU25-A presented by Goldspan, riservato a cavalieri e amazzoni under 25.

In gara ci saranno alcuni dei nomi più promettenti del panorama equestre mondiale, molti dei quali già distintisi nelle arene più prestigiose. Il calendario prevede due categorie disputate sull’erba storica di Piazza di Siena, giovedì e venerdì, mentre il momento più atteso sarà la finale: il Gran Premio U25, in programma domenica alle ore 16.15. Un’occasione straordinaria per vedere in azione il futuro dell’equitazione internazionale, tra tecnica, passione e sogni che cominciano a prendere forma.

Il salto mondiale ad ostacoli

Nel mondo del salto ostacoli internazionale, le competizioni riservate agli Under 25 rappresentano un passaggio fondamentale nel percorso di crescita sportiva dei giovani cavalieri e amazzoni. Queste gare fanno da ponte tra le categorie giovanili (children, junior e young riders, con limite d’età fissato a 21 anni) e i concorsi senior, dove i giovani iniziano a misurarsi con i più esperti del circuito internazionale.

In occasione del CSIU25 di Piazza di Siena, sono 24 gli atleti iscritti, con una netta prevalenza di amazoni (18), in arrivo da 11 Paesi: Argentina, Belgio, Brasile, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Monaco, Paesi Bassi, Polonia, Ucraina, Stati Uniti e naturalmente Italia. Un confronto di alto livello, che promette spettacolo e conferma l’importanza di questa categoria nel valorizzare i nuovi talenti dell’equitazione mondiale.

Tra questi, la belga Evelyne Putters, il francese Jules Orsolini, la tedesca Johanna Beckmann fanno parte del Team 2025 della Young Riders Academy, programma multidisciplinare di valorizzazione rivolto ai giovani talenti europei del salto ostacoli promosso dalla Athenaeum con la collaborazione dell'International Jumping Riders Club (IJRC) con il supporto di Rolex, mentre l’olandese Iris Michels e la romana Sofia Manzetti hanno partecipato nello stesso programma rispettivamente nel 2024 e nel 2023.

La rappresentativa degli azzurrini è formata da 12 giovani, anche in questo caso con una netta prevalenza di ‘quote rosa’ (8 amazzoni). Oltre Sofia Manzetti - quest’anno medaglia d’argento nel Campionato Italiano U25 -, ne fanno parte Tommaso Arricca, Beatrice Cameroni, Martina Ferrari, Aurora Guaragno, Martina Lain (bronzo nel Campionato Italiani U25), Greta Lepratti, Zoe Lia, Lavinia Lo Bosco, Gianluca Milner, Lorenzo Privitera e Gustavo Spera.

Il gruppo degli stranieri è invece completato dall’argentino Franco Martinez, dal belga Anthony Philippaerts, figlio e fratello d’arte, dal brasiliano Luiz Felipe Neto De Azevedo, anche lui figlio d’arte ma

sia da parte di padre che di madre, dalla francese, dalla monegasca Marie Eder Ferrero, dal polacco Mikolaj Baranski, dall’ucraina Anastasia Bondarieva e dalla statunitense Skylar Wireman.