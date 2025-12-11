Pioggia di stelle cadenti in arrivo: sarà uno degli spettacoli più belli mai visti

Un bellissimo spettacolo celeste si prepara per la prossima settimana: fra qualche giorno, infatti, assisteremo alla meraviglia di una pioggia di stelle cadenti che illumineranno il cielo notturno.

Lo Spazio ci delizierà ancora, dopo la bellissima superluna e le eclissi. Stavolta sarà il turno delle stelle. Si tratta, nello specifico, delle Ursidi, un sciame meteorico di rara bellezza che ci regalerà un meraviglioso spettacolo pochi giorni prima del Natale. Stando a quanto riferito dagli esperti in materia, la data da segnare sul calendario è quella del 16 dicembre. Sarà solo il primo di una serie di giorni in cui sarà possibile assistere al passaggio di qualche stella: lo sciame meteorico, infatti, durerà per qualche giorno. Le Ursidi non hanno nulla da invidiare alle Perseidi, ossia alle meteore che danno vita alla famosissima notte di San Lorenzo.

A quanto pare le Ursidi si sono orginate da una cometa, la 8P/Tuttle. Vennero avvistate una prima volta alla fine del XIX secolo, sono facilmente osservabili alle nostre latitudini, e vengono considerate uno sciame meteorico invernale. In opposizione, appunto, alle Perseidi, che si vedono invece in estate. Secondo gli esperti, una volta cominciato lo sciame, si potrà assistere al passaggio di una serie di meteore (circa 10) ogni ora.

Come abbiamo detto, lo spettacolo comincerà ufficialmente la notte del 16 dicembre, ma il culmine sarà raggiunto tra il 21 e il 22 dicembre, ossia quando cade il solstizio d'inverno. Per assistere allo spettacolo basterà raggiungere una zona buia, priva di luci troppo intense, e indirizzare lo sguardo al cielo, verso la Costellazione dell'Orsa Minore.

Dal momento che in questi giorni ci sarà la Luna Nuova, il cielo sarà ancora più buio e favorirà la visione.

Dopo questo spettacolo, non ci resterà che attendere le sorprese previste per il 2026, con superlune, una Luna Blu e una eclissi solare totale.