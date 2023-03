"Porcheria". Pizza con farina di grillo, è rissa tra Gino Sorbillo e Biagiarelli

La farina di grillo non è più un tabù, così come le larve e altri insetti. Il "cibo del futuro" ha acceso il dibattito all'interno del mondo del food, tra chi teme ripercussioni per la dieta mediterranea e chi invece è per l'innovazione a prescindere. Tra i più critici Gino Sorbillo, che ha organizzato una protesta per schierarsi contro l'uso degli insetti nella pizza. "È una porcheria" , il suo giudizio tranchant ai microfoni del Corriere. Una filippica stroncata senza mezzi termini da un altro chef, ovver Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia Lucarelli.

Lo scontro sulla pizza con farina di grillo

"È inammissibile pensare che la pizza, un piatto della tradizione, si possa fare con gli insetti" , l'analisi più che comprensibile di Gino Sorbillo, che sulla pizza ha fondato un impero con sedi a Napoli, Milano, New York e persino Tokyo. La svolta sostenuta dall'Europa rischia di minare le tradizioni che fanno parte della nostra cultura e identità, il pensiero del pizzaiolo è condiviso da tante, tantissime persone. E la sua idea non è cambiata nemmeno dopo aver provato a utilizzare la polvere parzialmente sgrassata di grillo, come documentato in un video diventato virale.

L'invettiva del partenopeo non è passata sotto traccia e Lorenzo Biagiarelli è intervenuto sui social network per dire la sua. Il fidanzato della Lucarelli, noto anche per la sua apparizione a "Ballando con le stelle", ha definito il video girato da Sorbillo "una simpatica baracconata" . Poi a proposito del video girato da Sorbillo, in cui il pizzaiolo propone a un commensale una pizza con farina di grillo: "A un certo punto gli viene detto che è farina di grillo, lui comincia a saltare, e in abbinamento gli viene consigliato uno spray insetticida. Partono grasse risate, d’altra parte di fronte a questo grande pezzo di comicità da seconda elementare è impossibile restare seri".