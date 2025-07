Portare il cane o il gatto in aereo: quali compagnie li accettano (e quali ancora no)

Viaggiare con animali domestici è un’esigenza sempre più diffusa tra i viaggiatori, ma le compagnie aeree adottano regolamenti differenti in merito. Quando si programma una vacanza con un cane o un gatto, è fondamentale conoscere le policy delle varie compagnie sul trasporto degli animali, sia in cabina che in stiva. Di seguito, una panoramica aggiornata sulle principali compagnie che accettano animali a bordo — e su quelle che, invece, non lo consentono ancora.

Compagnie che accettano animali in cabina

Molte compagnie aeree consentono il trasporto di piccoli animali in cabina, purché rispettino specifici requisiti in termini di peso e dimensioni del trasportino.

ITA Airways

Consente di portare animali domestici in cabina, fino a un massimo di 8 kg (trasportino incluso). Il trasportino deve essere morbido e traspirante. È necessaria la prenotazione anticipata.

Lufthansa

Permette il trasporto in cabina di cani e gatti fino a 8 kg. Offre anche un servizio ben organizzato per il trasporto in stiva, con opzioni anche per voli intercontinentali.

Air France

Accetta animali fino a 8 kg in cabina (trasportino incluso). Il passeggero deve prenotare per tempo e rispettare normative sanitarie specifiche.

KLM

Simile a Air France (compagnie del gruppo), consente cani e gatti in cabina sotto gli 8 kg. Offre anche opzioni cargo.

Vueling

Permette il trasporto di piccoli animali in cabina, purché non superino gli 8 kg. Ammessi solo cani, gatti, uccelli (non da preda) e tartarughe.

Volotea

Accetta animali in cabina fino a 10 kg. Il trasportino deve essere conforme alle misure standard (max 50 x 40 x 20 cm).

TAP Air Portugal

Accetta animali fino a 8 kg in cabina. Oltre questa soglia, è previsto il trasporto in stiva.

Compagnie che non accettano animali in cabina

Alcune compagnie, specialmente quelle low-cost, continuano a non prevedere il trasporto di animali a bordo, neanche con pagamento di supplementi.

Ryanair

Non accetta animali né in cabina né in stiva, fatta eccezione per i cani guida su determinate rotte.

EasyJet

Non ammette alcun tipo di animale a bordo, ad eccezione dei cani guida. Politica rigida anche per i voli europei.

Wizz Air

Non consente il trasporto di animali domestici, fatta eccezione per i cani guida sui voli UE.

Animali in stiva: quando è necessario?

Per gli animali che superano gli 8-10 kg o quando le dimensioni del trasportino non rispettano le norme per la cabina, è obbligatorio il trasporto in . Compagnie come Lufthansa, ITA Airways, Air France e Turkish Airlines offrono questo servizio con condizioni di sicurezza dedicate, ma è sempre bene informarsi in anticipo.