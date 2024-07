Non lasciate in auto questi oggetti: possono causare incendi

Ascolta ora 00:00 00:00

In estate, con il caldo che si fa sempre più intenso, certi oggetti ne risentono, e possono trasformarsi in veri e propri pericoli se lasciati incustoditi in auto. A dirlo è un utente di TikTok, che in un video ha voluto elencare ai propri follower quali sono quelli a cui bisogna stare attenti.

Le conseguenze del calore

In questi giorni il nostro Paese è interessato da una forte ondata di calore, tanto che in alcune città si superano addirittura i 40 gradi. Una situazione a cui è bene fare attenzione, specialmente se ci stiamo spostando in auto. A rischiare non siamo solo noi, che possiamo andare incontro a un possibile colpo di calore, ma anche lo stesso veicolo. Ci sono degli oggetti, infatti, che non dovremmo mai lasciare incustodi al suo interno, specialmente se non possiamo evitare di parcheggiare sotto il sole.

Ma di quali oggetti stiamo parlando? Quali sono a costituire un potenziale pericolo? Si parla, infatti, di rischio incendio. Il primo ad essere menzionato è la bomboletta spray. Guai a lasciare in auto, con questo caldo, profumi, insetticidi, lacche, e farmaci per l'asma. Dal momento che si tratta di prodotti pressurizzati, il rischio che esplodano a causa del calore è molto elevato.

Altro prodotto da non lasciare nell'abitacolo della propria vettura è il disinfettante per mani ad alto contenuto alcolico. In questo caso non c'è rischio di esplosione, ma il calore potrebbe facilmente far evapotare l'alcol, facendo perdere di efficacia al composto. Inoltre la plastica diventa terreno ideale per la proliferazione di germi e batteri, specialmente in un ambiente caldo. Ecco perché, per esempio, è bene non lasciare incustodite in auto le bottigliette d'acqua.

Queste ultime, fra l'altro, possono diventare pericolose, perché capaci di scatenare un incendio. La plastica, se attraversata dalla luce diretta, può fungere da lente d'ingrandimento e indirizzare il fascio luminoso verso un punto preciso del veicolo, che può prendere fuoco. Pensiamo, ad esempio, a quanto potrebbe essere pericoloso se il raggio fosse indirizzato verso il rivestimento dei sedili.

I controlli prima di uscire

Fatte queste considerazioni, appare chiaro che prima di uscire dalla nostra macchina e allontanarci è buona abitudine fare un rapido controllo di ciò che lasciamo all'interno dell'abitacolo.

Quando ci accingiamo a scendere, dunque, verifichiamo di avere cellulari, tablet e altricon noi (questi oggetti, infatti, possono subire dei cortocircuiti). Non solo. Dopo aver rimosso spray e bottiglie, assicuriamoci di prendere anche gli accendini, le sigarette elettroniche e gli svapi.