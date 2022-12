Posta foto hot su Onlyfans, Gardaland non le rinnova il contratto

Tra Facebook, Instagram e Twitter, ecco il fenomeno Onlyfans. La piattaforma inglese sta spopolando in tutto il mondo, consentendo di pagare per ottenere contenuti (foto, video e live streaming) con un abbonamento mensile. Qualsiasi persona può aprire un canale e decidere di fare ciò che vuole. È il caso di Ilaria Rimoldi, 25enne professione modella. Ma la sortita sul social della trasgressione le è costata il lavoro a Gardaland.

“Contratto non rinnovato per colpa di Onlyfans”

La veronese ha lavorato per due stagioni nel celebre parco divertimenti di Castelnuovo del Garda con il compito di pilotare le attrazioni e accogliere i visitatori. Un contratto da 1.000 euro al mese, ha confidato la giovane al Corriere, insufficiente per affrontare le varie spese. La soluzione? Onlyfans: “Io non pubblico foto di nudo, mi limito a condividere immagini sexy, in lingerie. Iscriversi al mio canale costa dieci dollari al mese” . Un tentativo che fa centro, con il profilo preso d’assalto: dopo aver guadagnato 600 euro il primo mese, è arrivata a mettersi in tasca 5 mila euro solo a novembre.

Ma l’attività su Onlyfans non è piaciuta granchè a Gardaland, considerando che alcuni visitatori hanno anche riconosciuto la venticinquenne. “Quest’estate sono stata convocata dalla direttrice del parco divertimenti e dal capo del personale” , ha spiegato Ilaria Rimoldi: “Mi hanno fatto presente che quella è una struttura per famiglie e che le mie foto su Onlyfans non si addicono all’immagine che il parco vuole dare all’esterno. Ho risposto che nel mio tempo libero faccio quel che voglio e non possono impedirmelo, ma che se volevano potevano alzarmi lo stipendio permettendomi di guadagnare la stessa cifra che mi garantisce quella mia seconda attività. Ovviamente hanno rifiutato” .

La nota di Gardaland