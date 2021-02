Il fenomeno OnlyFans: i vip puntano sulla trasgressione (per soldi)

Sono sempre di più i vip che si stanno facendo conquistare da Onlyfans, la piattaforma social britannica - in stile Instragram - che offre contenuti piccanti per i propri fan. Un social che nella forma ricorda i cugini Facebook e Instagram - con foto, post, video e messaggi per comunicare direttamente con i volti noti - ma che in sostanza punta sui contenuti ammiccanti e provocatori. Il tutto principalmente a pagamento e questo consente ai personaggi famosi, che scelgono di aprire un loro account con Onlyfans, di ottenere cospicui guadagni.

Onlyfans i volti noti italiani che si sono fatti "stregare"

Da(attrice e compagna del cantante italiano Benjiamin Mascolo) asono tante le star americane che hanno aperto un proprio profilo su Onlyfans per premiare i propri ammiratori con contenuti a luci rosse. Video e foto hot che su altri social network (vedi Facebook e Instagram) sono stati censurati e proibiti a poco a poco dagli amministratori e che invece su Onlyfans promettono guadagni facili ai vip. Iscriversi è semplice, ma per fruire deipiccanti dei propri beniamini è necessario sottoscrivere abbonamenti mensili e trimestrali, che variano da 10 dollari a 500 dollari a seconda di quanto è famoso è il personaggio che li offre. Pochissimi e ristretti i contenuti gratuiti, che servono solo a stuzzicare i fan e spingerli ad abbonarsi, riempiendo i conti correnti delle star.

La tendenza è dilagata nel Regno Unito e negli Stati Uniti, ma ha ben presto conquistato i volti noti italiani. Primi tra tutti i protagonisti della scena hard nostrana da Rocco Siffredi a Malena. Ma anche i meno avvezzi all'ambiente si sono fatti attrarre dalla possibilità di fare soldi, offrendo contenuti esclusivi ai loro fan. Tra loro, ad esempio, Elena Morali e Luigi Favoloso, una delle coppie più chiacchierate del mondo dello spettacolo. L'ex volto di Colorado punta tutto sul nudo artistico, come il compagno Favoloso, ma niente contenuti gratuiti solo a pagamento. E per richieste speciali c'è sempre il direct.