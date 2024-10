Il postino non suona più, ovvero la (non) consegna dei pacchi nell'era delle app

Ascolta ora 00:00 00:00

Una volta il postino suonava sempre due volte, adesso neanche una. Bisogna capirlo, poveretto: l’era digitale gli ha portato via il lavoro, però quello della mia zona ha evidente capito che – nonostante il lavoro ce l’abbia ancora – non è il caso di andare controcorrente sfruttandolo fino in fondo. Così capita che ieri alle 17.13 io fossi in casa ma in realtà non c’ero. Almeno secondo il postino, che mi ha fatto sapere di una "mancata consegna di un pacco perché non ho trovato nessuno", e non è la prima volta che capita. Né a me, né ad altri. Sarebbe bastato citofonare, però appunto…

Il problema è che nell’era delle app per tutto vogliamo andare sempre veloci, e non a caso per le consegne ormai ci affidiamo ai corrieri (anche se non sempre corrono). Vogliamo tutto e subito, anche la consegna della pizza sotto il diluvio universale (la prossima volta almeno date un canotto ai poveri rider). Od anche che l’inutile oggetto che però ci pace tanto e che abbiamo visto nei negozi online, arrivi la sera stessa; oppure che la spesa la faccia un altro per noi e ce la recapiti pure in un’oretta al massimo.

Quindi capite la posizione del postino, che probabilmente si sente un po’ inutile, anche perché una volta lo chiamavano portalettere ma ormai gli hanno quasi tolto anche quelle. Quindi, mentre gli altri corrono, lui prende il motorino, si fa un giro nel circondario e quando arriva il momento giusto ti dà un pacco. Senza consegnartelo.