Il premio Nobel Gregg Semenza a Cassino per il forum promosso dall’IRCCS San Raffaele

“ È stato motivo di orgoglio, mio personale e per la nostra Città, aver accolto il premio Nobel 2019 in Fisiologia e Medicina, Prof. Gregg Semenza, nella casa comunale davanti ad un pubblico attento ed entusiasta ”. Sono queste le parole entusiaste pronunciate del sindaco di Cassino (Frosinone), Enzo Salera, raccontando la presenza dell'illustre ospite al forum organizzato e promosso dall’IRCCS San Raffaele, San Raffaele Cassino, Università San Raffaele Roma e Assessorato alla Cultura del Comune.

La lectio magistralis

In una sala gremitissima ed emozionata, il professore ha tenuto una lectio magistralis dal titolo di “Hypoxia Inducible Factors in Physiology and Medicine”, parlando delle capacità adattative delle cellule alle differenti condizioni ambientali, svelando i percorsi della sua ricerca di base, fondamenta delle grandi scoperte che hanno rivoluzionato le nostre conoscenze e supportano gli studi in corso sulle malattie degenerative, metaboliche e sul cancro.

“ Un momento che resterà nel ricordo di tanti e nella storia di Cassino. È cosa eccezionale aver ospitato una figura accademica di così alto prestigio a livello internazionale, che ha dato un contributo fondamentale alla ricerca scientifica in campo medico. Ancor più per gli studenti dei due licei scientifico e classico della città a indirizzo biomedico, che hanno avuto la straordinaria occasione di partecipare, alla sua lezione ", ha continuato ancora il sindaco.

Le parole del rettore

Presente anche il rettore dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Marco Dell'Isola che ha espresso tutta la sua emozione per un incontro così prestigioso: " Avvicinare tutti, e in particolare i giovani, alla scienza era l’obiettivo dell’iniziativa, perché è oramai inconfutabile che la cura inizia con la conoscenza. E la presenza del professore è stata uno stimolo enorme, non solo da un punto di vista accademico ma anche e soprattutto umano che aggiunge un valore immenso al percorso didattico ”.

L'importanza dell'incontro

La presenza del Nobel, è stata anche l'occasione da parte di Massimo Fini, Direttore Scientifico dell’IRCCS San Raffaele, di annunciare una futura collaborazione tra il Prof. Semenza, l’istituto romano e la Casa di Cura San Raffaele di Cassino, per lo sviluppo di nuovi protocolli di ricerca e la prossima inaugurazione presso la struttura della nuovissima PET (tomografia a emissione di positroni), unica nel Sud Italia e tra le prime in Europa per tecnologia, con l’innovativo sistema di deep learning basato su Intelligenza Artificiale integrato nel dispositivo.

Il monito per gli studenti

Un grande insegnamento agli studenti è anche stato dato durante il forum dal Prof. Matteo Russo, Responsabile del Laboratorio di Patologia Molecolare, Cellulare e Ultrastrutturale IRCCS San Raffaele e Professore di Patologia Generale dell’Università San Raffaele Roma: “ Siate curiosi, il Prof. Semenza, prima di essere un Nobel, è stato uno studente come voi. Domani potreste essere voi uno scienziato come lui ”.

La visita all'Abbazia di Montecassino

L'incontro si è poi concluso con la visita del professore all’Abbazia di Montecassino, prossima a compiere 1500 anni dalla sua fondazione. “ Un momento molto intenso- ha spiegato Enzo Salera - accompagnare il Prof. Semenza e la sua signora in una visita privata nel monastero, faro della cultura europea. Nell’anno in cui abbiamo commemorato l’80º anniversario della distruzione di Montecassino e della nostra città, un premio Nobel è giunto, per la prima volta nella storia di questa comunità, ad arricchire la schiera delle tante autorità – anche internazionali – che hanno reso omaggio alla nostra storia, su tutti il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Un ringraziamento va all’organizzazione di questa iniziativa, al gruppo San Raffaele con il quale la nostra amministrazione ha collaborato per rendere possibile questo importante evento, orgoglio di tutta la nostra realtà territoriale”.