"Presenza di infestanti": ritirate queste barrette dai supermercati

È stato diramato dal ministero della Salute un avviso di richiamo per rischio microbiologico nei confronti di alcuni lotti di barrette ai cereali vendute nei supermercati. Il ritiro è stato motivato dal fatto che nel corso dei controlli è stata riscontrata la presenza di corpi estranei. Si parla, nello specifico, della possibile presenza di infestanti.

I prodotti ritirati

Il richiamo precauzionale emanato dal ministero è rivolto a un preciso lotto di barrette multicereali classiche e uno di barrette multicereali gusto cioccolato extrafondente e cocco. Come si legge nel documento messo a disposizione sul sito del ministero della Salute, le barrette in questione sono del marchio Cerealitalia. La denominazione di vendita è Barrette Multicereali - Gusto cioccolato extrafondente e cocco, e Barrette Multicereali- Gusto Classico. Il nome o ragione sociale dell'OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Cerealitalia I.D. S.p.A.

I lotti di produzione indicati sono L23236 per quanto riguarda le barrette al gusto cioccolato e L23150 per le barrette classiche. Il nome del produttore, che coincide col marchio di identificazione dello stabilimento è Cerealitalia I.D. S.p.A., con sede in Contrada Taverna di Annibale, Lotti 16/17 - 83040 Frigento (AV).

La data di scadenza delle barrette al cioccolato e cocco è 24.08.2024, mentre la scadenza fissata per il lotto classico è 30.05.2024. I prodotti sono venduti in confezioni da 126g (6pz x 21g).

Il motivo del richiamo

Il ministero ha deciso di ritirare i lotti indicati per sospetta presenza di infestanti al loro interno. Nel documento in cui viene indicato il ritiro, viene espressamente richiesto ai consumatori che hanno acquistato confezioni appartenenti al lotto indicato "di non consumare il prodotto e di riportarlo nel punto vendita di acquisto".

Da tenere presente il fatto che quando ci troviamo nell'ambito della filiera agro-alimentare, così come dell'alimentazione più in generale, si usa il termine infestanti quando si parla di animali che possono aver contaminato, direttamente o indirettamente, gli alimenti. Spesso si tratta di insetti, riusciti a introdursi nei prodotti, causando la contaminazione.