Problemi tecnici e poco pubblico, Gianluca Vacchi abbandona il dj-set a Latina. Cos'è successo

Doveva essere una serata di grande musica, quella organizzata alla Fogliano Arena di Latina, ma invece l'evento con protagonista Gianluca Vacchi si è trasformato in un flop e poi in un vero e proprio caso. L'imprenditore e influencer bolognese era atteso a Latina per un dj-set esclusivo ma, dopo avere mixato alcune canzoni davanti a circa trecento persone, Vacchi ha abbandonato il palco senza dare spiegazioni e la serata si è conclusa nel peggiore dei modi: evento annullato e pubblico rimborsato.

Cosa è successo a Latina

È accaduto sabato 12 luglio alla Fogliano Arena, dove d'estate si svolgono concerti ed eventi che richiamano residenti e turisti. Lo scorso weekend Gianluca Vacchi era atteso sul palco come guest star della serata-evento, che ha visto esibirsi altri noti dj, ma qualcosa è andato storto. Prima alcuni problemi tecnici poi la scarsa affluenza di pubblico (circa trecento persone) avrebbero infastidito l'influencer che, dopo alcune canzoni, ha lasciato improvvisamente la consolle e ha abbandonato il palco senza dare spiegazioni.

Lo sfogo dell'organizzazione

A dare spiegazioni ci hanno pensato, invece, gli organizzatori che attraverso una diretta Facebook hanno raccontato l'accaduto. "S convoltissimo da questa serata, ce l'abbiamo messa tutta ma quello che è successo è esperienza, non so come chiamarla, mi dispiace", ha esordito Gianluca Boldreghini ideatore della Fogliano Arena, che ha proseguito scusandosi con il pubblico: "Gianluca Vacchi se n'è andato, siamo sconvolti. All'Arena abbiamo avuto alcuni problemi tecnici dovuti a un calo di tensione, ma non era mai capitato che un artista abbandonasse l'Arena. Non avrei mai pensato che un artista di tale fama si comportasse in questo modo ".

La polemica sui social network

Le motivazione, che avrebbero portato Vacchi ad abbandonare improvvisamente il suo show, sarebbero dunque riconducibili a problemi tecnici ma anche alla scarsa affluenza di pubblico, nonostante il prezzo d'ingresso fosse fissato a 10 euro con consumazione. Gianluca Vacchi non ha rilasciato dichiarazioni in merito all'accaduto, ma la sua "fuga" ha inevitabilmente acceso la polemica sui social.

Sotto al post degli organizzatori dell'evento sono apparsi decine di commenti negativi e qualcuno ha voluto persino ironizzare sulla sparizione di Vacchi, tirando in ballo l'ultimo trend social del momento: "Tutti pronti... tranne l'artista. Non pervenuto. Ha fatto Skibidi boppy ".