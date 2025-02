Da Roccaraso agli Uffizi, pronto il nuovo assalto dell'influencer napoletana

Ascolta ora 00:00 00:00

Sui social network era già popolare grazie ai quasi due milioni di follower che la seguono su TikTok. Per il grande pubblico, invece, Rita De Crescenzo è diventata famosa per avere guidato la carica dei 10mila a Roccaraso. L'invasione della località sciistica ha creato non pochi problemi a residenti e commercianti, tutto per "colpa" di un video condiviso dalla tiktoker che invitava i propri concittadini a visitare Roccaraso. Ma lei, Rita, non ha nulla da recriminarsi, la colpa è della sua popolarità. " Se pubblicizzo qualcosa il giorno dopo già non si trova più. Ho fatto la fortuna di molti, meno la mia. Ogni volta che vado in un posto, boom si scatena il panico ", ha detto a Gente, che l'ha intervistata nei giorni successivi ai fatti di Roccaraso.

La follia di Roccaraso

Sulle pagine del settimanale la tiktoker napoletana, 45 anni, ha rispedito al mittente le accuse di avere organizzato una vera e propria migrazione di massa a scopo di lucro: " Che follia. Io non ho organizzato niente, ho solo fatto un viaggio in famiglia e mostrato la bellezza della neve. Ma hanno montato un caso, hanno detto che gestivo viaggi turistici. Scherziamo? Io faccio solo video. Dove vado io, poi arrivano tutti. È un problema se porto persone in un bel posto? ". Il segreto di Rita De Crescenzo è solo uno: " Sono vera, senza filtri. Faccio TikTok pure mentre mangio una mozzarella ". E la gente la segue. I residenti di Roccaraso ne sanno qualcosa.

La provocazione

A chi le ha ricordato che anche Chiara Ferragni fece esplodere una polemica per la sua visita agli Uffizi (ma senza orde di follower al seguito), la tiktoker ha risposto con una provocazione. Prima ha ammesso candidamente di non conoscere il famoso museo fiorentino, poi si è proposta: " La Ferragni ha fatto il tutto esaurito? Se occorre, possono chiamare m e". Nell'intervista rilasciata al settimanale, la donna ha rivelato di avere avuto un passato difficile - tossicodipendente per quasi ventisette anni - dal quale è uscita solo grazie al figlio e, in un certo senso, a TikTok.

Ho iniziato per caso, non sono una cantante, non sono una classica influencer, io sono così, come mi mostro nei video: un po' pazza, piena di energia

"Garantisco un boom di ascolti

", ha detto De Crescenzo che ora sogna in grande: un film con(girato a Napoli) e la chiamata di Alfonso Signorini al".