Malpensa, Pier Silvio Berlusconi: “Non siamo stati coinvolti”

Ascolta ora 00:00 00:00

La presentazione dei palinsesti alla stampa del 16 luglio è stata l'occasione per Pier Silvio Berlusconi di parlare dei principali temi di attualità che lo riguardano anche da vicino. Uno di questi è l'intitolazione dell'aeroporto di Milano-Malpensa, che ha preso ufficialmente il nome di suo padre, Silvio Berlusconi, scatenando non poche polemiche. " Tutto ciò che viene intitolato a nome di nostro padre a noi fa piacere, perché se lo stramerita. Le polemiche personalmente mi hanno infastidito e lasciano anche il tempo che trovano ", ha dichiarato l'amministratore delegato di Mfe-Mediaset.

" Non so se era opportuno farlo adesso o più avanti. Noi figli non siamo stati informati e coinvolti. Mi sembra si voglia fare polemica sulla polemica e mi fa abbastanza ridere, soprattutto con certi toni ", ha proseguito Berlusconi, sottolineando come l'operazione sia stata strumentalizzata dalle opposizioni. Le polemiche sull'intitolazione, ha aggiunto, sono " un tema che davvero non mi appassiona " e, ha sottolineato, " le modalità e i tempi non penso siano stati perfetti, perché era evidente che si sarebbero accese delle polemiche. Ma trovo insopportabile fare polemica sulla polemica ". A chi gli ha chiesto se fosse in qualche modo alterato per questo, l'amministratore delegato ha spiegato: " Sala mi ha fatto molto più arrabbiare, usa la dedica per fare politica ".

Era chiaro, ha detto ancora, " che si solleva polemica ma mi fa ancora più incavolare rispetto alla polemica che era prevedibile, la polemica sulla polemica. Sala che si rivolge a mia sorella sui social, a lui dico: dì se sei favorevole o no. Non rompere ". Il figlio del Cavaliere si è rivolto al sindaco di Milano in maniera schietta: " Puoi anche dire che sei contro per mille motivi ma non fare polemica sulla polemica, pensasse a Milano ".

Io vivo in Liguria ma tutte le volte che ci vengo dico che è un disastro tra traffico, buche e delinquenza

A differenza del padre, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di non vivere a Milano e di far crescere la sua famiglia in un contesto più tranquillo ma ma metropoli lombarda la frequenta, inevitabilmente per lavoro: "".