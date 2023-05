"Qua è il disastro e tu sei da Floris?". Scoppia il caos sul sindaco Pd di Pesaro

Nei complicatissimi giorni dell'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna, scoppia una dura polemica nei confronti di un sindaco di un Comune che ha dovuto affrontare l'emergenza in un'altra regione. Anche Pesaro, infatti, è stata colpita duramente dalle forti piogge, con il fiume Foglia che è arrivato vicino al picco di piena e il Genica che si è mostrato molto minaccioso. La scarica di pioggia nella cittadina delle Marche ha toccato il record di 90 millimetri, causando danni e allagamenti. Tuttavia, quello che ha fatto scatenare le polemiche sono le iniziative intraprese dal sindaco Matteo Ricci, del Partito Democratico, all'inizio dei disagi a Pesaro.

L'esponente dem, infatti, nella serata di martedì scorso era stato ospite in televisione a DiMartedì, su La7, ospite di Giovanni Floris, a criticare il governo Meloni. " Così si gestisce un'emergenza ?", ha incalzato Giulia Marchionni, consigliera comunale della lista Prima c'è Pesaro (centrodestra). La situazione della giornata di martedì era, del resto, già abbastanza grave: Ricci " è partito da Pesaro con il treno delle 9 – dice la consigliera di Pesaro - . Come si fa a gestire un'emergenza a 300 chilometri di distanza? Mentre la città si svegliava sott’acqua, lui partiva per la Capitale ".

Le polemiche social contro il sindaco di Pesaro

Il tam tam contro il sindaco Ricci si intensifica anche sui social quando, verso le ore 21.30, i cittadini accendono la televisione e vedono il proprio sindaco occupato in tutt'altre faccende. I suoi interventi in diretta tv riguardavano essenzialmente temi come l'immigrazione. Successivamente, in un altro blocco, inveisce accusando il governo di "arroganza" sulle riforme. Di Pesaro, nel dramma più totale, neanche una parola. Solamente più tardi Ricci parlerà della alluvione direttamente dalla sua pagina Facebook, facendo il punto della situazione.

Ma i cittadini ce l'hanno (e molto) col sindaco. Lo accusano di essere arrivato in ritardo con la prevenzione: " Perché non ha obbligato gli esercizi commerciali e i ristoranti a rimanere chiusi?". Ancora: "Grazie al Pd, sta di fatto che il sindaco ha sempre avuto altre priorità ". Scrive un altro utente: " Invece di andare in tv tutti i giorni, si occupasse della potatura delle piante lungo i fiumi e della pulizia dei torrenti ".