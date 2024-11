Quei super ricchi che non smettono mai di litigare

Ascolta ora 00:00 00:00

Non smettono mai di litigare, gli uomini più ricchi del mondo, battibecchi, punzecchiamenti, spernacchiamenti, Paperon de’ Paperoni e Rockerduck al confronto sembrano due innamorati. Se li seguite su X è una telenovela. Uno scriveva «ho appena saputo Mar-a-Lago che Jeff Bezos stava dicendo a tutti che Trump avrebbe perso di sicuro, quindi di vendere tutte le loro azioni Tesla e Space X». Bezos replica: «No, non è vero al 100%». Fino a poco tempo fa era classica gara maschile a chi ce l’aveva più lungo, il conto in banca, chi fosse il primo e chi il secondo uomo più ricco del mondo, ora gli argomenti sono cambiati perché Musk stacca Bezos di un centinaio di miliardi (315 a 215), ma cosa volete che siano, cento miliardi in più o in meno, e invece per loro è importante. Sono talmente ricchi che in Italia, per dire, per un articolo sgradevole uscito su di loro, non è che scrivono una lettera di rettifica, si comprano direttamente il giornale e fanno licenziare tutti. Se l’articolo fosse su tutti i giornali, se li comprerebbero tutti, economicamente senza neppure accorgersene, come avessero perso un capello. Tuttavia una cosa non possono fare: comprarsi tra di loro (ci ha provato Bill Gates, per un nobile fine, ma ve lo dico dopo).

Anche nella gara sulla Space Economy, Musk con la Space X, Bezos con la Blue Origin, non è che uno può farsi i cavoli suoi, figuriamoci, altrimenti si annoiano. Se Bezos vuole andare sulla Luna, Musk vuole portare tutta l’umanità su Marte. Se i razzi di Bezos sono di cinquanta metri, Musk deve farlo di centoventi. Se Bezos organizza il primo viaggio turistisco suborbitale, Musk adocchia una foto di Bezos a mollo in una Jacuzzi e twitta «Sembra che ultimamente stia passando molto tempo nella vasca idromassaggio. Se vuole arrivare in orbita, è meglio faccia meno feste e lavori di più».

Sono problemi, direte voi. Ma sono anche la prova che puoi diventare ricco finché vuoi ma non stare mai in pace. Intanto se volete leggervi le liti tra Bezos e Musk dovete iscrivervi a X, ex Twitter, di proprietà di Elon Musk, e molti malignano che Musk lo faccia apposta, per accrescere gli utenti di X (dopo che molti se ne sono andati dal social per l’appoggio a Trump). Perfino il mite Bill Gates è riuscito a litigare con Elon Musk, quando Gates per farlo entrare in un progetto filantropico e per combattere il surriscaldamento globale, acquistò azioni Tesla per portarle al ribasso (gli uomini più ricchi del mondo cercano di convincersi così). In realtà poi si scusò, spiegò le sue ragioni, ma la risposta di Musk fu che Bill Gates «è completamente pazzo e idiota fino al midollo».

Detto da chi, quando dei senatori americani hanno chiesto un’indagine sui contatti di Musk con la Russia, ha risposto: «Troverò chi sta muovendo queste accuse e lo colpirò con una bomba atomica». Ovviamente Musk non intende letteralmente con una bomba atomica, è chiaramente una metafora, senza ombra di dubbio. Credo.