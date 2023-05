"Questo è solo l'inizio…". L'incredibile sparata di Saviano sulla Schlein

Niente autogol politico o comunicativo: la polemica riguardante l'armocromista di Elly Schlein è solo " l'inizio del massacro ". Parola di Roberto Saviano, che è tornato in televisione in pompa magna in occasione dell’ultima puntata di Piazzapulita. Intervistato da Corrado Formigli a inizio trasmissione, lo scrittore - come da copione - ha difeso la segretaria del Partito Democratico e ha attaccato invece quello che è ormai considerato indubitabilmente il suo peggior nemico: Vincenzo De Luca.

Sulla leader dem il conduttore del programma di La7 era ritornato sull'intervista rilasciata dalla Schlein e Vogue dove aveva confessato di avvalersi di una personal shopper esperta di armocromia (ovvero l'abbinamento dei colori) pagandola centinaia di euro all'ora. Anche tra gli opinionisti più affini al Pd quelle parole poi pubblicate dalla rivista di moda erano state bollate pressoché unanimemente come una clamorosa gaffe comunicativa. Per Saviano invece, assolutamente no. " Probabilmente quello è solo l'inizio del massacro che un leader subisce quando di espone di politica ", si dice certo. " Chiaramente si è data attenzione su questo dettaglio inutile per togliere attenzione a tutto il resto. Si dà luce a un commento detto in qualche secondo per facilmente impedire che l’attenzione vada su altro ".

Per potere consolidare il proprio ruolo di pasdaran della Schlein, Roberto Saviano attacca anche Vicenzo De Luca, ormai il nemico pubblico numero uno all'interno del Pd visto anche il suo sostegno a Stefano Bonaccini alle ultime primarie tenute nello scorso febbraio. Secondo lo scrittore, il presidente della Regione Campania " è un comico, chiaramente, che ha piazzato i suoi figli, che comanda da satrapo e che la Schlein sta cercando di fermare ". Per poi ricordare: " Quando io ero stato invitato in un festival diretto da Scurati a Ravello, ha cancellato la mia presenza ".