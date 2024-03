Le ragioni del muscolo volontario. Rocco è sopravvissuto ai moralisti

Oh, ma meno male che c'è Rocco Siffredi, e anche Netflix, che ha prodotto Supersex, con Alessandro Borghi ben calato nella parte del pornoattore più famoso del mondo. Una serie onesta, con più luci che ombre, che parlando di Rocco, e della sua vita, parla di sesso, e ovviamente di porno. Una piccola riflessione sul modello virile di Rocco: molto dotato, va da sé, ma anche capace di impersonare quel maschio che le femministe vogliono cancellare, «violento» nei rapporti (consenzientissimi), e amato tanto dagli uomini quanto dalle donne (non dalle femministe). Si è tanto discusso sulla donna sottomessa nei film di Siffredi, ma è sottomessa

solo per chi vede le cose ideologicamente, non eroticamente, tantomeno biologicamente. La condanna del porno, tra l'altro, è un argomento che ha sempre unito una certa destra e una certa sinistra, l'una per questioni morali, l'altra per questioni anticapitaliste (ma il porno c'era pure ai tempi di Pompei). Eppure Rocco ha sfidato i cliché incarnando proprio il cliché bandito del maschio che possiede la donna, lo stallone italiano, passando dagli anni Novanta a oggi senza farsi perturbare dalle tempeste ideologiche.

Un piccolo aneddoto: il mio amico Giampiero Mughini mi ha raccontato che una sera a cena chiese a Rocco se aveva mai avuto problemi di erezione, sul set, con le telecamere, la troupe, ecc. Rocco si sbottonò i pantaloni, lì, a tavola e, tac, era

già in erezione. «Per me è un muscolo volontario», disse. È probabile che Rocco rimarrà l'ultimo simbolo pubblico del maschio virile sopravvissuto alle femministe. Forse perché la maggior parte di noi non ha il muscolo volontario e trovare l'ispirazione diventa sempre più difficile. Tanto c'è Rocco che lo fa per tutti.