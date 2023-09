"Rai si dissocia". Polemiche sulla presenza del medico no vax nel programma di Foa

Il programma di Rai Radio 1 "Giù la maschera", condotto da Marcello Foa, è al centro delle polemiche. Il direttore di Radio1, Francesco Pionati, durante la conferenza di presentazione dei palinsesti lo scorso 12 settembre ha dichiarato che a suo avvisto " in maniera impropria " ma hanno contribuito agli ascolti del programma: " Dobbiamo comunque ringraziare perché che ci hanno fatto una grande pubblicità ". Durante la stessa, l'ex direttore Rai ha spiegato il senso del suo programma: " Fare giornalismo autorevole, autenticamente plurale, con compagni di viaggio di straordinario valore come Gomez, Ghisleri, Ricolfi, Gandola ".

Nelle ultime ore, ad alimentare la polemica preesistente è stata la presenza nel programma di Massimo Citro della Riva, professionista della sanità che è stato sospeso dall'Ordine dei Medici, durante uno spazio dedicato a una discussione sul Covid. La maggior parte degli attacchi a Foa è arrivato da sinistra, in particolare dal Partito democratico. " Mi chiedo cosa stiano facendo della Rai, della responsabilità nei confronti di chi ascolta. Vergogna ", ha dichiarato il senatore dem Filippo Sensi.

I componenti del Partito Democratico della Commissione di Vigilanza Rai hanno inviato una nota congiunta: " La Rai deve con urgenza spiegare come sia stato possibile invitare a parlare di Covid Massimo Citro della Riva, lo psicoterapeuta sospeso dall'Ordine dei Medici proprio per le sue teorie No Vax ". E hanno concluso: " Il servizio di informazione pubblico non dovrebbe avere l'obbligo di puntare sulla scienza nell'offrire le informazioni più corrette e utili alle cittadine e ai cittadini italiani? ". Nella stessa, l'azienda è stata invitata a fornire spiegazioni in merito a quell'ospitata.