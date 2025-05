Raoul Bova, la sua (ex) masseria in Puglia è sempre sold out: quanto costa soggiornarci

Ascolta ora 00:00 00:00

È rimasta di sua proprietà per pochi anni, dal 2017 al 2023 quando è stata acquisita da un grosso gruppo immobiliare ma la Masseria San Giovanni dell'ex proprietario l'attore Raoul Bova è un vero gioiello nel cuore della Valle d'Itria, a pochi passi dal Parco Regionale delle Dune Costiere e dal mare Adriatico di Savelletri e Torre Canne in Puglia.

La ristrutturazione

La proprietà era stata acquistata nel 2017 e aveva subito un grande progetto di restaurazione diventando un'oasi di pace naturale tra gli uliveti secolari. Mura bianche quasi accecanti dove vivere un'esperienza tipicamente pugliese. Immersa nella natura rigogliosa che circonda la struttura, fatta di distese di alberi di ulivo e macchia mediterranea. La masseria risale al 1600 e presenta le caratteristiche tipiche delle antiche strutture fortificate, con una piccola chiesetta annessa.

Gli interni

Sono in stile contemporaneo, con toni country chic, i colori sono tenuti, l'atmosfera rilassata e accogliente. Tutto è pensato per far si che tutto ciò che circonda il cliente sia puro benessere. Sono 15 le camere, di cui 5 suite, curate nei minimi particolari, impreziosite da oggetti di pregio e raffinati dettagli tessili. Un arredamento minimal ma ben fatto, sotto antiche volte a botte recuperate per poter godere della magia del tufo leccese color miele. Soggiornare qui significa intraprendere un viaggio sensoriale che appaga la vista con i suoi colori, inonda di profumi, e arriva fino al gusto, con i piatti eleganti e genuini, ancorati tenacemente ai prodotti locali, dalla colazione all'aperitivo a bordo piscina fino alla cena.

A completare il tutto, un agrumeto, che dà respiro alle camere e un tocco di colore all'intera proprietà, e una piscina di design, lunga e stretta e con idromassaggio, voluta fortemente dall’attore. La masseria dà la possibilità anche di organizzare matrimoni ed eventi esclusivi in perfetto "apulian style".

Quanto costa soggiornare

Nel 2019 l'attore l'attore ha poi ceduto la proprietà che è però rimasta una di quelle più amate della zona dove oltre all'ospitalità si possono organizzare matrimoni ed altri eventi. Chi volesse soggiornare il prezzo può variare a secondo la stagione ma anche per la tipologia delle camere.

In media per una camera matrimoniale standard il costo è di circa a notte. Per l'affitto di una parte della struttura, per nozze o altri eventi si parte invece dai 2500 fino ai 5000 euro.