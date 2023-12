Raoul Bova torna in tribunale: è accusato di lesioni e minacce

Si è riaperto il processo a carico di Raoul Bova, nel quale l'attore è accusato di violenza privata, lesioni e minacce. A portarlo in tribunale è stato un avvocato con il quale Bova ebbe una lite in strada quattro anni fa a causa di una manovra pericolosa. Questa mattina presso il tribunale di Roma la causa è proseguita con le testimonianze rese dall'automobilista, che si è parte lesa nel processo, e dalla compagna dell'attore, Rocio Munoz Morales, che sarebbe stata il motivo della lite del 27 aprile 2019.

La ricostruzione dei fatti

Quattro anni fa l'attore si trovava con la compagna Rocio Nunoz Morales davanti al mercato di via Amiterno, nel quartiere San Giovanni, a Roma. La coppia aveva lasciato il ristorante I Vitelloni, dove avevano pranzato insieme alla sorella di Bova. L'attore, la sorella e la Morales stavano per salire a bordo della loro vettura, quando una Ford Fiesta ha iniziato una manovra per parcheggiare accanto a loro. L'auto, però, avrebbe messo a rischio l'incolumità dell'attrice spagnola, scatenando la reazione di Raoul Bova.

La testimonianza dell'automobilista

In aula l'automobilista ha ricostruito cosa è successo in strada: " Quando stavo per aprire lo sportello ho sentito un colpo sul finestrino e c'era una persona, che poi ho riconosciuto come Raoul Bova, che prendeva a calci la mia auto. Apre la portiera, mi afferra e mi tira fuori dalla macchina, dico: 'Sei impazzito?'. Quindi gli ho detto che avrei chiamato la polizia. E in quel momento mi ha strappato il telefono di mano e lo ha sbattuto contro il tettuccio". Secondo l'accusa l'attore avrebbe aggredito l'uomo e nel corso della lite, secondo quanto riportato nel capo di imputazione, Bova avrebbe addirittura minacciato l'automobilista, gridando: "Adesso ti porto dentro e ti sistemo".

Davanti al giudice monocratico di Roma, l'uomo che accusa Bova - e che è anche un avvocato - ha proseguito nel suo racconto: " In mio soccorso è intervenuto un finanziere, che gli ha detto di fermarsi perché stava commettendo un reato. Solo allora sono riuscito a chiamare le forze dell'ordine che sono subito intervenute". La sera della lite l'uomo si è recato anche in pronto soccorso: "Ho sentito dolore alla spalla e sono andato a farmi refertare al pronto soccorso dove ho avuto una prognosi di cinque giorni ".

La versione di Rocio Morales