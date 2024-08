"Raw Dogging", la nuova moda diventata virale sui social network

Ascolta ora 00:00 00:00

Una nuova moda sta spopolando sui social network: si tratta di quella prassi ribattezzata "Raw Dogging", che prevede di vivere i viaggi in aereo in modo, per usare un eufemismo, decisamente singolare. Lanciata in modo assolutamente inconsapevole dall'attore Idris Elba nella serie televisiva "Hijack" e sperimentata di recente dalla stella del Manchester City Erling Haaland, essa consiste nel fissare lo schienale del sedile del passeggero seduto dinanzi a noi senza mai distogliere lo sguadro né farsi distrarre da tutto ciò che ci circonda, cellulari compresi.

Il termine, in realtà, non è nuovo, anche se in genere viene con esso indicata la pratica di avere rapporti sessuali in luoghi pubblici, ma la sua nuova accezione non ha proprio nulla a che vedere. Come tutte le mode social, anche questa è diventata una sorta di challenge, anche se per qualcuno resta una semplice quanto estrema forma di rilassamento durante un viaggio in aereo.

Come detto, la sfida consiste nel trascorrere tutto il volo senza distogliere lo sguardo dal sedile davanti a sé o dalla mappa che scorre sullo schermo: niente libri, né chiacchiere, nè musica o cellulari, bisogna rimanere fermi e immobili con gli occhi fissi su un punto. Per i più estremi, la challenge prevede anche di rimanere addirittura senza bere, senza mangiare e senza andare in bagno anche in caso di necessità.

"Ecco il mio raw dogging per sette ore in aereo. Niente cellulare, niente pisolino, niente acqua e nemmeno cibo. Facile" , ha scritto l'attaccante norvegese Erling Haaland in una storia pubblicata su Instagram accettando la sfida durante il volo di ritorno del Manchester City dalla tournéè negli Stati Uniti. E sono sempre più numerose le celebrità a volersi cimentare, così come le persone comuni, rendendo virale la nuova challenge su tutti i principali social media.

Ma da cosa deriva la "Raw Dogging"? Per la prima volta una scena del genere compare nella serie tv "Hijack", dove l'attore Idris Elba resta immobile a fissare il sedile per ore durante il dirottamento di un aereo. A cogliere tra i primi la palla al balzo il tiktoker WestWasHere: "Quando sono atterrato e ho visto mia madre mi ha detto: ‘Hai così tanta energia’. E le ho risposto che mi sentivo bene, ricaricato, come se avessi avuto del tempo per me stesso. Ho ricevuto a una serie di messaggi su Instagram in cui mi chiedevano: 'Fratello, devi insegnarci come fare raw dogging'" , ha raccontato l'influencer a GQ.

Ma ci sono delle controindicazioni in tale pratica? Gli esperti non concordano tra di loro.

"una tecnica che ricarica la mente e aiuta a gestire la solitudine"

"da idioti, perché se non ci si muove aumentano i rischi cardiovascolari come la trombosi".

C'è infatti chi ritiene, come la psichiatra Danielle Haig, che siae chi, come la dottoressa Gill Jenkins, che la bolla come una pratica