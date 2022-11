Adesso è record: ecco quanti siamo sulla Terra

Potrebbe essere nato in Africa il bambino che ha consentito alla popolazione mondiale di raggiungere cifra tonda. Maschio o femmina che sia, oggi, 15 novembre 2022, la Terra è popolata da 8 miliardi di persone. Il maggiore tasso di natalità è proprio degli africani, ecco perché c’è un’alta probabilità che lo storico traguardo sia stato raggiunto in quel Continente. A darne notizia è il Dipartimento per gli affari economici e sociali delle Nazioni Unite, che ha fornito una serie di dati interessanti. Nonostante il tasso di crescita attuale sia il più basso dal 1950, si prevede che nel 2030 gli abitanti della Terra sfonderanno il tetto degli 8 miliardi e mezzo, per arrivare ai 9,7 miliardi nel 2050 e a 10,4 miliardi nel 2080. Numeri da capogiro, ma che confermano un trend in decrescita preoccupante.

I dati

Nel 2022, ossia oggi, la percentuale delle persone over 65 è al 10%, ma è destinata drasticamente a salire nei prossimi anni. Nel 2050 dovrebbe essere pari al 16%; in termini pratici significa che in quella data gli anziani saranno il doppio dei bambini con meno di 5 anni di età. L’unica consolazione è che i nuovi nati avranno un’aspettativa di vita più lunga rispetto al passato. Se nel 1950 dei mille bambini nati ne morivano 220 prima del raggiungimento dei 5 anni, nel 2025 sullo stesso numero di nascituri si dovrebbero verificare solo 40 decessi. Addirittura appena 20 alla fine del secolo.

L’aspettativa di vita