Regione per Regione: ecco il calendario dei saldi invernali 2024

Gennaio è uno dei mesi più attesi, non solo perché segna l’inizio di un nuovo anno tutto da vivere a pieno, ma perché vi è l'immancabile appuntamento con i saldi invernali.

Ogni anno sono l’occasione per acquistare a prezzi vantaggiosi capi che abbiamo tanto desiderato nel nostro guardaroba, accessori di elettronica a prezzi ribassati che durante gli altri periodi dell’anno sono solo un sogno, o articoli per la casa sfiziosi.

Conoscere la data precisa del loro inizio permette di organizzare al meglio il proprio budget dedicato agli acquisti che non possono essere rimandati. Vi è una grande novità per i saldi invernali di quest’anno: la data di inizio è unica in quasi tutte le regioni d’Italia. Da Nord a Sud, in ben 19 regioni dal 5 Gennaio 2024 si potrà fare shopping a prezzi convenienti.

A stabilirlo è stata la Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni che si è riunita il 21 novembre scorso. Gli sconti saranno applicabili anche nel mondo dell’e- commerce a partire sempre dalla suddetta data. La Valle d’Aosta sarà l’unica regione a fare l’eccezione. L’inizio dei saldi invernali per essa è fissato per il 3 gennaio 2024. Sono previsti ribassi dal 30 al 70% già nei primi giorni di inizio dei saldi. Scopriamo insieme le date ufficiali di inizio regione per regione:

- Abruzzo: 5 gennaio 2024 (per 60 giorni) con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell'anno;

- Basilicata: 5 gennaio 2024 (per 60 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell'inizio dei saldi;

- Calabria: 5 gennaio – 6 marzo 2024 con divieto di effettuare promozioni nei 15 giorni prima dell'inizio dei saldi;

- Campania: 5 gennaio 2024 (per 60 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell'inizio dei saldi;

- Emilia Romagna: 5 gennaio – 4 marzo 2024 con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell'inizio dei saldi;

- Friuli Venezia Giulia: 5 gennaio – 31 marzo 2024 con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell'anno;

- Lazio: 5 gennaio 2024 (per 6 settimane) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell'inizio dei saldi;

- Liguria: 5 gennaio – 18 febbraio 2024 (per 45 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 40 giorni prima dell'inizio dei saldi;

- Lombardia: 5 gennaio – 4 marzo 2024 con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell'inizio dei saldi;

- Marche: 5 gennaio – 1 marzo 2024 con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell'inizio dei saldi;

- Molise: 5 gennaio 2024 (per 60 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima e 30 dopo l'inizio dei saldi;

- Piemonte: 5 gennaio 2024 (per 8 settimane) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima l'inizio dei saldi;

- Puglia: 5 gennaio – 28 febbraio 2024 (per 45 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell'inizio dei saldi;

- Sardegna: 5 gennaio 2024 (per 60 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 40 giorni prima dell'inizio dei saldi;

- Sicilia: 5 gennaio – 15 marzo 2024 con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell'anno;

- Toscana: 5 gennaio 2024 (per 60 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell'inizio dei saldi;

- Umbria: 5 gennaio – 5 marzo 2024 con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell'anno;

- Valle d'Aosta: 3 gennaio – 31 marzo 2024 (per 60 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 15 giorni prima dell'inizio dei saldi;

- Veneto: 5 gennaio – 28 febbraio 2024 con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell'inizio dei saldi;

- Provincia Autonoma di Trento e Bolzano per 60 giorni. I commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi.