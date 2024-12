Per Treccani la parola dell'anno 2024 è "rispetto". Ecco perché

Ascolta ora 00:00 00:00

È stata una scelta molto significativa quella fatta da Treccani sulla "parola dell'anno", "Rispetto", un vocabolo che travalica, in questo caso, il semplice concetto ma apre ad una modalità che si è sempre più persa sia nei percorsi formativi che nelle relazioni sociali.

Il perché della scelta

A spiegarlo i condirettori del Dizionario Treccani, Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, che sottolinea come questo termine debba essere “ posto al centro di ogni progetto pedagogico, fin dalla prima infanzia ”. Non soltanto un auspicio, ma un vero e proprio monito, soprattutto da attuare nei percorsi educativi dei giovani. Ecco quindi che "rispetto" non rappresenta più solo una parola, ma un vero e proprio valore da condividere tra esseri umani, studenti, insegnanti, datori di lavoro, nell'ambito delle amicizie e nelle relazioni.

Ancora Della Valle e Patota in un'intervista a Repubblica, spiegano che: " La parola dovrebbe diffondersi nelle relazioni tra le persone, in famiglia e nel lavoro, nel rapporto con le istituzioni civili e religiose, con la politica e con le opinioni altrui, nelle relazioni internazionali. Il termine rispetto, continuazione del latino respectus, va oggi rivalutato e usato in tutte le sue sfumature, proprio perché la mancanza di rispetto è alla base della violenza esercitata quotidianamente nei confronti delle donne, delle minoranze, delle istituzioni, della natura e del mondo animale ".

Cosa significa "rispetto"