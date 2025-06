Rissa al pranzo di battesimo. Uomo aggredisce la suocera, la donna grave in ospedale

Quella che doveva essere una giornata di festa si è trasformata in un incubo imprevedibile. Durante il ricevimento in un ristorante, in occasione del battesimo di una bambina, la situazione è rapidamente degenerata fino a sfociare in una violenta lite familiare. L’atmosfera di gioia e leggerezza è stata stravolta da eventi impensabili. Il padre della piccola è stato arrestato in flagranza di reato, mentre la nonna materna è rimasta gravemente ferita ed è ora ricoverata in ospedale. Un episodio sconcertante che ha lasciato tutti senza parole, proprio nel giorno in cui si sarebbe dovuto celebrare un sacramento importante.

Cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata colpita ripetutamente fino a perdere conoscenza, per poi essere colta da un arresto cardiaco. Ma non è stata l’unica vittima: anche la figlia e la sorella della donna, stando a quanto emerso, sarebbero state aggredite dallo stesso uomo. Il drammatico episodio si è verificato nel fine settimana a Terracina, lungo il suggestivo litorale del Lazio, durante un pranzo organizzato in occasione del battesimo di una bambina residente in uno dei paesi limitrofi. Erano le ultime ore della domenica quando, appena terminata la cerimonia religiosa, parenti e amici si sono ritrovati in un ristorante rinomato della spiaggia di Levante.

L’evento sembrava procedere serenamente, con decine di ospiti intenti a celebrare il lieto evento in un clima gioioso. Almeno fino all’inaspettata esplosione di violenza che ha rovinato la festa proprio sul finale. Mentre il pranzo stava per concludersi e gli invitati si apprestavano a congedarsi, l’atmosfera si è improvvisamente fatta incandescente. L’esatta sequenza dei fatti è ancora oggetto di accertamenti da parte della polizia, ma quanto accaduto all’interno del ristorante ha lasciato sgomenti.

Il "conto" della discordia

Pare che tutto sia degenerato nel momento in cui i genitori della bambina stavano pagando il conto. Secondo le prime testimonianze, il padre — presumibilmente alterato dall’alcol consumato durante il lungo banchetto — avrebbe avuto un acceso diverbio con la compagna. In pochi attimi, dalle parole si è passati ai fatti: una scena di caos, con urla, minacce, arredi rovesciati e attimi di autentico panico.

Le indagini sono ora nelle mani degli agenti del Commissariato di Terracina, intervenuti sul posto non appena è scattato l’allarme. Dopo una prima ricostruzione sommaria degli eventi, le forze dell’ordine hanno arrestato l’uomo, cercando al contempo di riportare la calma tra gli ospiti ancora sconvolti. A rendere la vicenda ancora più drammatica è stato il grave malore che ha colpito la suocera dell’aggressore. La donna, nel tentativo di sedare il litigio, sarebbe stata violentemente strattonata dal genero in escandescenza. Alcuni testimoni riferiscono che avrebbe battuto contro un’auto parcheggiata. Poco dopo, ha accusato un arresto cardiaco.

Soccorsa in codice rosso, è stata

trasportata d’urgenza all’ospedale “Fiorini” di Terracina, per poi essere immediatamente trasferita neldel “Santa Maria Goretti” di Latina, dove si trova tuttora in condizioni critiche.